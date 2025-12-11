Un skatepark, más atención al casco histórico e IA, o cómo dirigir Betanzos con sentido común y sin aburridos informes

El aula de cultura acogió el Pleno Infantil de Betanzos 2025 ´Concello de Betanzos

Alumnos del CEIP Francisco Vales Villamarín y del CPR Nosa Señora do Carme. Una corporación de 17 para abordar la actualidad de Betanzos. La que afecta a niños y adolescentes; la que tantas veces olvidan los adultos pero que, en sesiones extraordinarias como esta, se cuela en el orden del día para recordar que ellos y ellas también tienen mucho qué decir y qué aportar; que también conocen los valores de la Constitución del 78.

En el Aula de Cultura Xulio Cuns, acondicionada para la ocasión como cámara municipal, los estudiantes –cuatro de un centro y trece del otro– expresan su opinión sobre las que consideran cuestiones sustanciales para la ciudadanía, donde el casco histórico, tanto como espacio residencial como comercial, vuelve a situarse en el centro, con la cultura y las infraestructuras; la educación, el ocio y hasta la IA (Inteligencia Artifical).

Votación por parte de los 17 ediles de la corporación infantil Concello de Betanzos

Noa Servia Castronovo, de Nosa Señora do Carme (Atocha), actúa como alcaldesa, escoltada por sus compañeros Daniel Díaz Mariño, Xoel Sánchez Nogueira y Ana Molinero Teijeiro. La mesa la completan Adam Doukali Mandián, Amin El Sahouari Oumezough, Antia García Rodríguez, Yeray Antón Boado, Iria Ferreiro Ucha, Rosalía Capón Ferreiro, Nicolás García Casanova, Sthefany Zuaznabar Domínguez, Simón Gilsanz Rubal, Daniela Bello Eiroa, Andrea Piñón Vieites, Andrés Taboada Fernández y Daniela Vilariño Barcia. Estos 13, del CEIP Francisco Vales Villamarín.

Acuerdos

Entre otras cuestiones, acuerdan solicitar colaboración institucional para la realización de actividades extraescolares y la construcción de un skatepark y, a instancias del Vales Villamarín, impulsar actuaciones relacionadas con el comercio, con nuevas actividades en el casco histórico, ayudas para el alquiler y para la rehabilitación de viviendas en el entorno monumental que, de acuerdo con sus exposiciones, sigue siendo uno de los atractivos y uno de los emblemas de Betanzos.

Asimismo, aprueban la creación de un espacio cubierto para “xente nova” que sea un centro de encuentro con sala de televisión, “para xogos e para obradoiros”, y la implantación de la IA en la red semafórica; la organización de talleres digitales para adultos impartidos por alumnos con el el título “tecnocrea” y la ampliación de los accesos a internet en todo el rural de Betanzos.

En su contestación, la alcaldesa, María Barral Varela, destaca que los alumnos de los dos centros escolares trataron todas sus mociones “en positivo” y “tocaron temas fundamentales del día a día de la ciudad”, aunque no todos los asuntos analizados son competencia del Ayuntamiento de Betanzos.

En cualquier caso, se comprometió a tener en cuenta las distintas iniciativas, “que nunca caen en saco roto” porque “este pleno –añadió– no es un mero trámite sino que a esta alcaldía sí le interesa, y mucho, lo que pensáis y proponéis”, indicó María Barral, encargada de cerrar una sesión extraordinaria convocada, como cada año, para conmemorar el Día de la Constitución.