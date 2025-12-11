Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Un skatepark, más atención al casco histórico e IA, o cómo dirigir Betanzos con sentido común y sin aburridos informes

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
11/12/2025 20:32
El aula de cultura acogió el Pleno Infantil de Betanzos 2025
El aula de cultura acogió el Pleno Infantil de Betanzos 2025
´Concello de Betanzos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Alumnos del CEIP Francisco Vales Villamarín y del CPR Nosa Señora do Carme. Una corporación de 17 para abordar la actualidad de Betanzos. La que afecta a niños y adolescentes; la que tantas veces olvidan los adultos pero que, en sesiones extraordinarias como esta, se cuela en el orden del día para recordar que ellos y ellas también tienen mucho qué decir y qué aportar; que también conocen los valores de la Constitución del 78

En el Aula de Cultura Xulio Cuns, acondicionada para la ocasión como cámara municipal, los estudiantes –cuatro de un centro y trece del otro– expresan su opinión sobre las que consideran cuestiones sustanciales para la ciudadanía, donde el casco histórico, tanto como espacio residencial como comercial, vuelve a situarse en el centro, con la cultura y las infraestructuras; la educación, el ocio y hasta la IA (Inteligencia Artifical).

Votación por parte de los 17 ediles de la corporación infantil
Votación por parte de los 17 ediles de la corporación infantil
Concello de Betanzos

Noa Servia Castronovo, de Nosa Señora do Carme (Atocha), actúa como alcaldesa, escoltada por sus compañeros Daniel Díaz Mariño, Xoel Sánchez Nogueira y Ana Molinero Teijeiro. La mesa la completan Adam Doukali Mandián, Amin El Sahouari Oumezough, Antia García Rodríguez, Yeray Antón Boado, Iria Ferreiro Ucha, Rosalía Capón Ferreiro, Nicolás García Casanova, Sthefany Zuaznabar Domínguez, Simón Gilsanz Rubal, Daniela Bello Eiroa, Andrea Piñón Vieites, Andrés Taboada Fernández y Daniela Vilariño Barcia. Estos 13, del CEIP Francisco Vales Villamarín. 

Acuerdos

Entre otras cuestiones, acuerdan solicitar colaboración institucional para la realización de actividades extraescolares y la construcción de un skatepark y, a instancias del Vales Villamarín, impulsar actuaciones relacionadas con el comercio, con nuevas actividades en el casco histórico, ayudas para el alquiler y para la rehabilitación de viviendas en el entorno monumental que, de acuerdo con sus exposiciones, sigue siendo uno de los atractivos y uno de los emblemas de Betanzos.

Asimismo, aprueban la creación de un espacio cubierto para “xente nova” que sea un centro de encuentro con sala de televisión, “para xogos e para obradoiros”, y la implantación de la IA en la red semafórica; la organización de talleres digitales para adultos impartidos por alumnos con el el título “tecnocrea” y la ampliación de los accesos a internet en todo el rural de Betanzos. 

En su contestación, la alcaldesa, María Barral Varela, destaca que los alumnos de los dos centros escolares trataron todas sus mociones “en positivo” y “tocaron temas fundamentales del día a día de la ciudad”, aunque no todos los asuntos analizados son competencia del Ayuntamiento de Betanzos. 

En cualquier caso, se comprometió a tener en cuenta las distintas iniciativas, “que nunca caen en saco roto” porque “este pleno –añadió– no es un mero trámite sino que a esta alcaldía sí le interesa, y mucho, lo que pensáis y proponéis”, indicó María Barral, encargada de cerrar una sesión extraordinaria convocada, como cada año, para conmemorar el Día de la Constitución.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Tienda RevisTT que abrirá próximamente en A Coruña

A Coruña se prepara para la apertura de una nueva tienda enfocada en la moda circular y prendas de segunda mano
Redacción
Antxon Alonso

La UCO detiene a Antxon Alonso, considerado socio de Cerdán
EFE
La conselleira de Vivenda realizó ayer una visita a Vilaboa

La Xunta solicita a Culleredo la cesión de más terreno municipal para vivienda pública
Fran Moar
El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez

Portos de Galicia incluirá el dragado en Lorbé dentro de su contrato de tres millones de euros para estudios ambientales
Redacción