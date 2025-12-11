Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

Betanzos alerta de una ‘narcocasa’ en A Cerca: suciedad e inseguridad en el Camiño Inglés

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
11/12/2025 00:37
Imagen de archivo del tramo de A Cerca donde denuncian que está la casa
Imagen de archivo del tramo de A Cerca donde denuncian que está la casa
Archivo El Ideal Gallego
Los vecinos del casco histórico brigantino advierten desde hace meses de la existencia de una ‘narcocasa’ en A Cerca. Ahora, a raíz de una denuncia del Partido Popular, con imágenes de algunos de los incidentes registrados, ha trascendido que la situación está causando una “creciente inseguridad” por el menudeo y el “comportamiento incívico” tanto de los supuestos clientes, que “acostumbran a tirar sus excrementos en las alcantarillas” e incluso “defecan directamente en la calle”, como de los okupas de la vivienda, en el número 4. 

Según el Grupo Municipal del PP, los malos olores son continuos, por lo que urgen medidas para velar por la seguridad y salubridad de los ciudadanos y, en este sentido, instan al Gobierno de Betanzos y a las autoridades competentes a actuar en consecuencia e intensificar la vigilancia en la vía, por la que discurre el Camiño Inglés a Compostela. 

Además, alertan de que “no se trata de un caso aislado” sino que “el incremento de la inseguridad ciudadana va en aumento” en toda la ciudad, con varios casos de viviendas ocupadas y entornos de riesgo “para transitar a determinadas horas al ser frecuentados por drogodependientes”, añadieron desde el Partido Popular. 

Desde el Gobierno de María Barral aseguraron la situación de la vivienda se denunció hace meses ante la Guardia Civil y que en la última Junta de Seguridad de Betanzos, a la que asistieron los mandos del instituto armado y también de la Policía Local, reiteraron su preocupación por el número 4 de A Cerca.

Explicaciones

En este encuentro “se acordó intensificar la vigilancia y la colaboración de ambos cuerpos para evitar situaciones de trapicheo y conductas incívicas”, y así se hizo “entre agosto y septiembre, pero nunca más”, matizan los residentes en el entorno, en la entrada al casco histórico de la ciudad desde A Ponte Vella. 

Además, los responsables municipales sostienen que la alcaldesa informó a los vecinos de las medidas adoptadas trasladándoles que “se está haciendo todo lo que una administración puede hacer”, que es “denunciar la situación y que los cuerpos de seguridad puedan actuar”, pero insisten en que “se trata de situaciones, como lamentablemente se producen en otras ciudades, con las que la se encuentra la administración y que, en contra de la voluntad del Gobierno local, se alargan en el tiempo más de lo debido”, comentan también desde la institución, cuyos representantes trataron de iniciar conversaciones con la propiedad del inmueble para tratar de buscar también soluciones por esa vía, “hasta ahora sin éxito”, matizó el Ayuntamiento de Betanzos.

