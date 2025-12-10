Xesús Torres | “A unión de Castelao con Betanzos será moi estreita a través da emigración”
IG“Estou enfermo pero sandarei. Algún día nos veremos na verde Betanzos”. Esta é a última comunicación escrita que se conserva de Castelao. Esta carta, que o ilustre rianxeiro dirixe ao seu amigo Manuel Roel en decembro do 1949, só unhas semanas antes de morrer, o 6 de xaneiro de 1950 en Bos Aires, é un dos documentos que o historiador Xesús Torres recolle en ‘Castelao e Betanzos’, a publicación coa que a Asociación Eira Vella clausura mañá os actos organizados con motivo do 75 aniversario do pasamento do autor de ‘Sempre en Galiza’. Na mesma convocatoria, a escritora, sociolingüista e ex-deputada nacionalista no Parlamento de Galicia María Pilar García Negro ofrecerá unha conferencia sobre a vixencia do pensamento de Castelao. No Edificio Arquivo, o mesmo espazo no que hai uns días o asociacionismo cultural celebrou un recital para render homenaxe a súa figura presidido polo busto do intelectual que custodia o Museo das Mariñas. Castelao nunca expuxo a súa obra nin interviu nun acto na cidade, aínda que si na súa contorna, nun mitin do Partido Galeguista en novembro de 1932, con Lugrís Freire, Casas e Suárez Picallo. “A súa relación con Betanzos é a través da emigración na Arxentina”, sinala Torres. Coa colectividade mantivo vínculos estreitos, afiuzados pola defensa da causa republicana exercida naqueles anos polo Centro Betanzos de Bos Aires. “Con eles colabora durante anos, con artigos nas súas revistas, antes incluso da unión das dúas entidades existentes nos primeiros anos”, continúa o autor de ‘Castelao e Betanzos’ Con todo, “o primeiro documento que relaciona a súa figura con Betanzos é un artigo, titulado ‘Caciquismo’, en ‘Rexurdimento’, a revista das Irmandades da Fala, en 1923”. Tanto esta como todas as súas colaboracións co Centro Betanzos están recollidas na escolma realizada por Torres. O mesmo que as dúas cartas con referencias a Betaanzos. A dirixida a Manuel Roel e a que escribe a Antón Suárez do Pazo, directivo do Centro Betanzos, aceptando o seu nomeamento como administrador honorario da entidade, distinción que lle entregarán o 21 de agosto de 1948. Menos de tres anos despois, coincidindo co cabodano da súa morte, nas mesmas instalacións colocan a escultura “a tamaño real” realizada por Domingo Maza que, coa chegada da democracia a España, enviarán a Betanzos. “O busto está nunha vitrina con dous exemplares da revista Betanzos de Bos Aires, que segue sendo un medio moi válido para nós para coñecer a visión non oficial, a verdade do que ocorría, como a queima de libros despois da Guerra Civil”, explica Ángel Arcay, director do Museo das Mariñas. l