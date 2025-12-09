Mulleres, artistas, invisibles, ás veces ‘agochadas’... e cronistas de Betanzos
‘Mulleres Artistas no Museo das Mariñas’. O título do cómic co que o Concello de Betanzos conmemorou o 25N e un acto de xustiza con aquelas adiantadas que empezaron a cambiar as cousas en Galicia.
Así, dunha maneira didáctica e amena, as viñetas rescatan da invisibilidade a algunhas das mulleres que adicaron parte do seu tempo á creación artística no Betanzos do século XX. En concreto, de seis das que conservan obras: Elvira Santiso, Teófila Sasiaín Martínez, María Goday y Goday; Rosina Martínez Barral, Olimpia Tourné e Sofía Feliú Toledano.
“Cando nas visitas escolares se lle preguntaba aos nenos e nenas por nomes de mulleres pintoras a resposta máis habitual era Rosalía de Castro”, sinalan desde o Centro Cultural Vicente de la Fuente. É a raíz disto que o seu director, Ángel Arcay, coa coalaboración da ilustradora Iria Fafián, comprometeuse a converter As Mariñas nun museo “máis equitativo e igualitario, no que tanto homes coma mulleres tivesen cabida polas súas cualidades artísticas” e, como consencuencia de todo aquilo, naceron estas ‘Mulleres Artistas’. Un cómic que “nunhas poucas páxinas” condensa “o traballo de varios anos, de investigacións, de entrevistas, de mergullarse en hemerotecas e de vivir coa incerteza de non saber se se descubriría algo máis sobre as mulleres anónimas que pasaron por Betanzos”.
Ademáis de afondar na obra e na historia de Santiso, Sasiaín, Goday, Martínez, Tourné e Feliú, hai un capítulo adicado a aquelas nenas que en 1996 participaron nun curso de debuxo e pintura organizado polo Concello de Betanzos e que hoxe son artistas en activo como a propia autora, Iria Fafián, ou Carmen Seijas, que ten o seu estudio na cidade; Isabel Durá, ex alumna do Centro Internacional de Estampa Contemporánea (CIEC) ou Julia Aguiar, que tamén imparte clases en Betanzos.
De recompilar a información volcada nas viñetas tamén se ocuparon varias mulleres: Ermitas Rodríguez, traballadora do Museo das Mariñas; Carmen Delia Díaz, que chegou ao centro como alumna en prácticas do ciclo de Guía, Información e Asistencia Turísticas do IES Río Cabe; Paz Moreno, quen colabora de xeito desinteresado e constante “ao descubrirnos a figura da súa nai (Sofía Feliú)”; María América Díaz, quen traballou durante un tempo no complexo; Antía Arcay, Olivia Barbero, Alicia Maneiro e Irene Paredes, alumnas do Mestrado de Estudos Avanzados de Bibliotecas, Arquivos e Museos; Sara Fraga, colaboradora habitual do Museo das Mariñas; Eugenia Tenenbaum, por ser inspiración, e Natalia Buyo, Juan María García, Carmen Vidal, María Porto, Victoria Penide e Markus Hoffmann, “porque coa súa xenerosidade permitiron engadir máis pezas a este quebracabezas aínda incompleto”, indicou Angel Arcay.