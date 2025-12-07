Café de Segundo se impone en la Semana do Pincho de Betanzos

La propietaria de Café de Segundo recogiendo el premio al pincho ganador Quintana

Café de Segundo, que en 2024 se hizo con el Premio a la Mejor Tortilla de Betanzos, acaba de imponerse en la Semana do Pincho 2025 con una propuesta "sabrosa y especialmente elaborada", indican desde el jurado encargado de catar las distintas opciones.

El pincho ganador, denominado Kausay à Galega, lleva patata, lima, ají amarillo, aceite, pulpo, pimentón, sal, cilantro, huevo, mayonesa, aguacate, cebolla y ajo.

El Restaurante Cho obtuvo el segundo puesto, mientras que Casa do Queixo completó el podio con la tercera posición. El cuarto lugar fue para el Restaurante Casanova y La Travesía Vinos cerró el top cinco.

La Semana del Pincho se ha consolidado en el calendario local como un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía y un escaparate para que los establecimientos puedan mostrar su creatividad.

Noticia en elaboración.