El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

Café de Segundo se impone en la Semana do Pincho de Betanzos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
07/12/2025 13:51
Semana do Pincho de Betanzos
La propietaria de Café de Segundo recogiendo el premio al pincho ganador
Quintana
Café de Segundo, que en 2024 se hizo con el Premio a la Mejor Tortilla de Betanzos, acaba de imponerse en la Semana do Pincho 2025 con una propuesta "sabrosa y especialmente elaborada", indican desde el jurado encargado de catar las distintas opciones.

El pincho ganador, denominado Kausay à Galega, lleva patata, lima, ají amarillo, aceite, pulpo, pimentón, sal, cilantro, huevo, mayonesa, aguacate, cebolla y ajo.

El Restaurante Cho obtuvo el segundo puesto, mientras que Casa do Queixo completó el podio con la tercera posición. El cuarto lugar fue para el Restaurante Casanova y La Travesía Vinos cerró el top cinco.

La Semana del Pincho se ha consolidado en el calendario local como un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía y un escaparate para que los establecimientos puedan mostrar su creatividad. 

Noticia en elaboración.

