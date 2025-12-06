Mi cuenta

Betanzos

El río Mendo, una asignatura suspensa, que queda pendiente para el segundo trimestre

Los usuarios insisten en exigir su limpieza en el tramo urbano pero el Ayuntamiento de Betanzos defiende que tiene que contar con una autorización de la que carece

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
06/12/2025 05:40
Río Mendo
Río Mendo
Germán Barreiros
El Mendo que, con el Mandeo, abraza la ciudad, es también el que abastece Betanzos. Sin embargo, por su curso más corto y caudal menos abundante, es el menos conocido que su ‘hermano’ y su tramo urbano acusa la necesidad de una intervención que, al menos de momento, tendrá que esperar, de acuerdo con las explicaciones del Ayuntamiento de Betanzos. “No tenemos aún autorización de Augas de Galicia y, sin ella, no se puede actuar”, indica el edil de Obras y Medio Ambiente, Andrés Hermida. Además, las actuales condiciones meteorológicas no son las adecuadas para meterse en el río, a pesar de las reivindicaciones de colectivos como la Asociación ARBe (Amigos de los Ríos de Betanzos).

Esta entidad insiste en la urgencia de acondicionar las riberas, sobre todo por los numerosos árboles existentes y los riesgos que estos entrañan –aseguran que, en algún caso, no se podan desde hace veinte años– y en advertir de que “nos consideramos agraviados” porque “llevamos un año diciéndoles por todos los medios escritos y verbales que el río está cortado por la caída de varios árboles”, mientras que otros amenazan con caer en cualquier momento “por su excesiva inclinación sobre el cauce”, en el entorno de El Pasatiempo. “No entendemos que, para una cuestión como esta, que es despejar un cauce, haya que esperar tanto tiempo para intervenir, y si es un tema de permisos burocráticos (como a veces alegan) que los pidan con tiempo y sean previsores con sus obligaciones”, sostiene ARBe. Sin embargo, el Ayuntamiento de Betanzos reitera su argumento: “No podemos intervenir sin contar con la oportuna autorización de Augas de Galicia”. Insisten en que, de lo contrario, se expondrían a sanciones, como sucedió “alguna que otra vez”, señala Hermida.

Desde Medio Ambiente de la Xunta aseguraron, a raíz de las más recientes inundaciones, que Augas de Galicia “ha autorizado de manera continuada al Ayuntamiento de Betanzos, y lo seguirá haciendo, a que lleve a cabo actuaciones de conservación fluvial –retirada de restos, lo que comúnmente se conoce como limpieza– pero no consta que haya ninguna posterior al mes de septiembre de 2025”.

En cualquier caso, los usuarios alertan de las consecuencias de esta situación en caso de riada al ser elementos que acaban por contribuir a la obstaculización del cauce y por convertirse en una amenaza para las embarcaciones, por no hablar de la complicada y costosa retirada si alcanzan la Ría de Betanzos.

El Cabe, en Monforte

Esta vez, además de imágenes de árboles en medio del cauce, a la altura de As Cascas, O Carregal y El Pasatiempo, apuntan a un caso similar al de Betanzos. El de Monforte de Lemos.

“El Cabe, que también es un rio navegable, bajo la competencia de una administración, pero en una zona urbana mantenida por el propio ayuntamiento, está habitualmente en mejores condiciones de silvicultura que el Mendo urbano en Betanzos”.

Ahora, con el invierno a la vuelta, los vecinos de As Casas, como los de Roibeira o O Acea, de la misma manera que los de A Ribeira y A Eira Vella miran al Mandeo, seguirán asomándose con inquietud para comprobar como baixa o Mendo”.

