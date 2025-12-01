Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

El único Solete Repsol de Navidad del área de A Coruña está en Betanzos

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez y Efe
01/12/2025 14:45
Bodega 83 de Betanzos
Bodega 83
Un lugar en el que celebrar la cena de Navidad y las barras más animadas. Ese es el espíritu con el que la Guía Repsol ha elaborado un listado con 300 establecimientos de hostelería en toda España, los reconocidos como Soletes Repsol de Navidad. Entre estos 342 hay solo 18 que viajan a Galicia y uno que se sitúa en el área de A Coruña. Se trata de Bodega 83, restaurante autodenominado como "clásico", situado en el número 13 de la Rúa Castro de Betanzos.

Una vinoteca con una impresionante carta de vinos para disfrutar de las fiestas junto a platos de 'picoteo' como alcachofa con papada ibérica, parmentier y romesco, pisetta de burrata y mortadela italiana con pesto y pistachos, torrezno de Soria con mayonesa de rocoto, secreto ibérico o, por supuesto, la tortilla de Betanzos que le mereció el premio a mejor de la villa en 2023. 

A Coruña conquista dos nuevos chiringuitos y bares de verano premiados por la Guía Repsol con sus soletes

La Guía Repsol ha reconocido a 18 establecimientos en Galicia con los 'Soletes de Navidad', una distinción con la que se premia a restaurantes confortables en los que reunirse con colegas, familia o compañeros, a bares con ambiente especial en los días clave y a hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños. 

Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol y están dirigidos a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor "a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente", señalan desde la guía. "Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver".

