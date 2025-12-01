Desfile de ceremonia y aplausos en el Alfonsetti

Los modelos y los responsables de los negocios participantes, al cierre del desfile Cedida

El Alfonsetti acogió, entre aplausos, el Desfile Ceremonia de Betanzos, al que se sumaron Bea y Cris Peluquería, Cuore, Disco Sebas 21, Escuela de Baile Salsanova, Flores Dans, José Lagares Fotografía, La Pelu de Nana, SV Estética, Xomakids y Ethyka Artesanías.

Dos niños desfilan con sendas propuestas de Xoma Kids Cedida

Más de una treintena de modelos amateurs, de los que unos veinticinco eran niños que derrocharon soltura y naturalidad, intervinieron en el evento, que se celebró antes del encendido navideño, a cargo del medallista olímpico Carlos Arévalo.