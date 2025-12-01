Mi cuenta

Betanzos

Desfile de ceremonia y aplausos en el Alfonsetti

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
01/12/2025 20:52
Los modelos y los responsables de los negocios participantes, al cierre del desfile
Los modelos y los responsables de los negocios participantes, al cierre del desfile
Cedida
El Alfonsetti acogió, entre aplausos, el Desfile Ceremonia de Betanzos, al que se sumaron Bea y Cris Peluquería, Cuore, Disco Sebas 21, Escuela de Baile Salsanova, Flores Dans, José Lagares Fotografía, La Pelu de Nana, SV Estética, Xomakids y Ethyka Artesanías. 

Dos niños desfilan con sendas propuestas de Xoma Kids
Dos niños desfilan con sendas propuestas de Xoma Kids
Cedida

Más de una treintena de modelos amateurs, de los que unos veinticinco eran niños que derrocharon soltura y naturalidad, intervinieron en el evento, que se celebró antes del encendido navideño, a cargo del medallista olímpico Carlos Arévalo.

Una de las propuestas de invitada de Cuore Betanzos
Una de las propuestas de invitada de Cuore Betanzos
Cedida
