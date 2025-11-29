La Xunta entrega tres viviendas para alquiler accesible en el casco histórico de Betanzos

La Xunta entrega en Betanzos tres viviendas para alquiler accesible

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, entregó este sábado las llaves de tres nuevas viviendas públicas en alquiler accesible, rehabilitadas al amparo del programa Rexurbe, situadas en el casco histórico de Betanzos.

Las tres viviendas entregadas se sitúan en la calle Venela dos Clérigos y en la calle Cerca, en edificios con cerca de cien años de historia y situados en zonas de especial relevancia patrimonial.

Uno de los adjudicatarios es menor de 36 años y su nuevo hogar le permitió emanciparse. “Son inmuebles que merecían una segunda oportunidad y que, gracias al programa Rexurbe, se convertirán en el hogar de nuevas familias, manteniendo viva la identidad arquitectónica e histórica de Betanzos”, señaló Allegue.

La conselleira adelantó que a comienzos de 2026 está prevista la entrega de dos viviendas públicas más que están en rehabilitación en las calles Alfolí y Pinche, ya en fase final de obra.

En este marco, reafirmó el compromiso del Gobierno gallego de duplicar el parque público de vivienda, y señaló que a las 3.000 viviendas en marcha ya, en diferentes fases de ejecución, se sumarán 1.000 hogares más en 2026, hasta alcanzar las 4.000 viviendas comprometidas en la legislatura.

La Xunta destinará en el año 2026 350 millones de euros a políticas de vivienda, de los que 163 millones se invertirán en nuevos hogares. La titular de Vivienda y Planificación de Infraestructuras hizo también hincapié en que que el próximo año se incrementará hasta los 4,8 millones la dotación de las ayudas para la compra de vivienda en áreas históricas.

En Betanzos, por su condición de zona Rexurbe declarada, se podrán recibir hasta 15.000 euros por vivienda. A través de esta línea, desde 2022, doce personas alcanzaron aportaciones, sumando un importe total superior a los 125.000 euros.

También se duplicará el presupuesto de las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) supramunicipales de la Ribeira Sacra y del Camino de Santiago, que contarán con dos millones para facilitar la renovación de viviendas en parroquias como Requián y Tiobre, en el caso del Ayuntamiento de Betanzos, zonas por las que transcurre la vía Xacobea.

Además, la ARI de Betanzos cuenta con un convenio en ejecución por más de medio millón de euros, también destinados a la rehabilitación de hogares.