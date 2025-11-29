Mi cuenta

Betanzos

El medallista Carlos Arévalo activa la Navidad en Betanzos

Noelia Díaz
Noelia Díaz
29/11/2025 20:47
Carlos Arévalo, medallista olímpico e Hijo Predilecto de Betanzos, activó la Navidad en el municipio este sábado en la plaza García Irmáns, arropado por cientos de personas que resistieron a la lluvia. La alcaldesa, María Barral, expresó su agradecimiento al piragüista por aceptar el convite para "unha xornada tan simbólica”, en la que también hubo música en vivo y los niños recibieron chocolate.

É un orgullo contar cun betanceiro como Carlos Arévalo para o acendido do noso alumeado. Queremos recoñecer unha vez máis o traballo e os éxitos acadados por este betanceiro en todo o mundo”, añadió Barral.

