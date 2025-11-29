Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

Claman contra los recortes en el CEIP Vales Villamarín de Betanzos

Redacción
29/11/2025 18:57
Concentración este sábado en Betanzos
Concentración este sábado en Betanzos
CEDIDA
La alcaldesa de Betanzos, María Barral, mostró ayer su apoyo a las decenas de personas que se congregaron en la plaza Irmáns García Naveira para reclamar “un ensino público de calidade” y, concretamente, más profesores de apoyo en el CEIP Vales Villamarín, en el que denuncian recortes.

Barral señaló que “es necesario que la Xunta escuche las demandas del colegio, solicitadas por la AMPA y apoyadas por el Ayuntamiento, y que lo dote de un maestro de Primaria de refuerzo, dos de Pedagogía Terapéutica y uno de Audición y Lenguaje, como mínimo y a tiempo completo”. 

“Non entendemos a desidia da administración ante a solicitude”, comentaron las familias, que denuncian “unha evidente sobrecarga nas aulas”. "Esta situación é preocupante no noso centro, un dos máis grandes de Galicia con case 900 alumnos matriculados", recuerdan.

