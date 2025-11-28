El Alfonsetti de Betanzos acoge este sábado un desfile de moda de ceremonia y eventos

Evento en el Cine Alfonsetti CEDIDA

El Cine Alfonsetti de Betanzos acoge este sábado, día 29, a las 17.30 horas la IV edición del Desfile Ceremonia, en el que participan negocios como Bea y Cris Peluquería, Cuore, Disco Móvil Sebas 21, Escuela de Baile Salsanova, Flores Dans, José Lagares Fotografía, La Pelu de Nana, SV Estética y Xomakids.

Cartel del evento CEDIDO

En el evento toman parte 25 niños y ocho mujeres del municipio, todos modelos amateurs, presentando atuendos de novia, arras, invitada y comunión.