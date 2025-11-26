El conselleiro de Educación defiende que este curso hay más profesorado para menos alumnos

Barral y Rodríguez visitaron el colegio Vales Villamarín CEDIDA

“Este curso contamos con máis persoal docente para menos alumnos. Esto é algo que está a pasar ao longo dos últimos anos. Redúcese o alumnado e increméntase tanto o número de profesionais ordinarios como especialistas”, defendió ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en una visita que realizó a Betanzos, en concreto al CEIP Francisco Vales Villamarín.

Sobre las reiteradas concentraciones que se están llevando a cabo últimamente a lo largo y ancho de la comarca (la próxima se celebrará el sábado, día 29, en la plaza de los hermanos García Naveira), Rodríguez admitió que existe cierto malestar entre la comunidad escolar.

“É certo que hai moitas demandas pero tamén o é que non existe ningún criterio arbitrario para conceder ou non profesionais docentes. Todos os criterios son fundamentados en informes de técnicos e inspectores. É normal que en calquer ámbito laboral se reclamen máis medios pero unha administración seria ten que xestionar os recursos públicos”, añadió el conselleiro.

Rehabilitación integral

Rodríguez dio por finalizadas las obras de rehabilitación integral del colegio Vales Villamarín. Una actuación que se llevó a cabo a través del denominado Plan de nova arquitectura pedagóxica. Esta iniciativa supone la hoja de ruta con la cual la Xunta moderniza las instalaciones educativas gallegas con 3.000 proyectos. “O goberno galego ten previsto un investimento de preto de 500 millóns de euros neste plan ata 2028”, dijo.

Asimismo, instó al Gobierno central a reducir a un tipo reducido del 10% el IVA de las obras de construcción, reforma o rehabilitación de centros de enseñanza públicos, al tratarse de actuaciones vinculadas a la prestación de un servicio esencial y básico como la educación. “Deste xeito poderíamos incluír máis actuacións no plan e melloras das instalacións de máis colexios e institutos”, añadió.

El conselleiro, igualmente, insistió en la necesidad de que el Ejecutivo central habilite un plan nacional de mejora de infraestructuras educativas con compromiso de fondos para intensificar este tipo de obras “que neste momento en Galicia recaen fundamentalmente nos orzamentos autonómicos e nos fondos europeos que logramos”.

Rodríguez explicó que en este momento están finalizadas, en ejecución o comprometidas cerca de tres mil actuaciones con una inversión de más de 331 millones.

“Trátase dunha inxección económica sen precedentes que inclúe non só a reforma dos centros para mellorar a súa eficiencia enerxética e para adaptalos ás necesidades do ensino do século XXI, así como as pequenas e medianas obras do verán, senón tamén a ampliación de colexios e institutos e incluso a creación de novos centros para atender a necesidade de prazas nas zonas que o precisan, así como o incremento da matrícula na FP”, subrayó.

Respecto a la inversión en los centros educativos brigantinos, el conselleiro destacó que esta asciende a más de 5,5 millones en los últimos años.

“No caso do colexio Vales Villamarín acabamos de rematar a segunda fase de rehabilitación, cun investimento de 910.000 euros”, incidió, recordando que esta actuación se suma a la construcción de un aulario de Infantil, la primera fase de rehabilitación o la instalación de una cubierta en el pabellón de deportes. También aseguró que hubo mejoras en el instituto de As Mariñas.

Pega de la alcaldesa

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, encargada ayer de recibir al conselleiro de Educación tan solo puso una pequeña pega a la reforma integral del colegio Vales Villamarín. Tras felicitar al responsable autonómico porque el resultado de la obra es satisfactorio, considera que el espacio del comedor del centro educativo es bastante limitado, lo que obliga a realizar dos turnos de comida. También reclamó a Rodríguez que la Xunta atienda las reclamaciones de la comunidad educativa que exigen que se amplíe el personal docente con cuatro profesores.