Betanzos otorga el distintivo mujer emprendedora 'Toda unha vida' a María Pérez Iglesias de óptica Selgas

María Pérez Iglesias de óptica “Selgas” recogiendo el premio Cedida

El Ayuntamiento de Betanzos ha otorgado el distintivo “Mujer emprendedora: Toda una vida” a María Pérez Iglesias, responsable de Óptica Selgas, en reconocimiento a sus más de tres décadas de trayectoria profesional en el municipio. Pérez Iglesias inició su actividad en 1994, convirtiéndose este domingo en la mujer en activo con mayor recorrido al frente de un establecimiento comercial en la localidad.

El reconocimiento forma parte del IV Plan de Igualdad Municipal, impulsado en 2023, que incluye una línea específica destinada a premiar la trayectoria de mujeres emprendedoras con al menos 25 años de actividad. En ediciones anteriores fueron distinguidas Consuelo Videla Porto (Carnicería Chelo) y Jose Varela Mosquera (La Tienda de Josefina).

María Pérez Iglesias | "De estos 31 años de actividad, el más duro ha sido el 2020, sin ninguna duda"

Licenciada en Farmacia y Óptica, María Pérez Iglesias lidera la marca Selgas, que además de servicios ópticos ofrece atención en parafarmacia y herboristería. El distintivo, vinculado a la campaña municipal por el 25 de noviembre, complementa los premios que cada año, con motivo del 8 de marzo, reconocen a nuevas emprendedoras del municipio.

Durante el acto de entrega, la alcaldesa María Barral destacó la relevancia de este reconocimiento para “visibilizar, reconocer y poner en valor el trabajo, el esfuerzo y el talento de las mujeres que, a lo largo de los años, contribuyeron y contribuyen de manera decisiva al desarrollo social y económico de Betanzos”.

Barral subrayó que el galardón envía “una mensaje clara: el trabajo de las mujeres al frente de negocios merece ser reconocido, valorizado y celebrado”. Recordó además que durante décadas la aportación femenina quedó en segundo plano y reivindicó que “sin las mujeres empresarias, autónomas y emprendedoras no se entiende el presente ni el futuro de nuestro municipio”.

La regidora definió a la homenajeada como “un ejemplo de compromiso, constancia, profesionalidad y espíritu emprendedor”, destacando la vocación de servicio y la cercanía con la comunidad. Subrayó que, además de velar por la salud visual de la ciudadanía, Pérez Iglesias ha contribuido a fortalecer el comercio local y el tejido empresarial de Betanzos, demostrando que el liderazgo femenino es “fundamental para el progreso de la sociedad”.

El acto concluyó con un agradecimiento a la trayectoria de la emprendedora y un mensaje dirigido a las nuevas generaciones: “Su ejemplo debe inspirar a las jóvenes que sueñan con emprender, a las mujeres que cada día levantan la verja de su negocio con esfuerzo e ilusión y a todas las personas que creen en un Betanzos más justo, más igualitario y con más oportunidades”.