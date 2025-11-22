María Pérez Iglesias | “De estos 31 años de actividad, el más duro ha sido el 2020, sin ninguna duda”

María Pérez Iglesias, en uno de los espacios del establecimiento dedicado a óptica y audiometría Carlota Blanco

María Luisa Pérez Iglesias recibirá mañana el premio Toda unha Vida que concede el Ayuntamiento de Betanzos. Es el reconocimiento a una extensa andadura empresarial iniciada en los 90. Más de treinta años desde que tomó las riendas del negocio, inaugurado por su suegro en 1950. Él abrió en el corazón del casco histórico, entonces centro neurálgico y comercial de la ciudad y, transcurridos más de cuatro decenios, ella inauguró ‘sucursal’ en la avenida Jesús García Naveira. “En la rúa do Castro teníamos dos comercios: uno, el más antiguo, especializado en droguería y perfumería, y otro enfrente, donde nació Óptica Selgas”, explica María.

Así, este Toda unha Vida 2025 será, de alguna manera, un doble reconocimiento: a la empresaria, por su esfuerzo y constante evolución, y a la saga, por sus 74 años dedicados a Betanzos.

Antonio Selgas Goyanes estudió Química y, recién incorporado al claustro del Instituto Francisco Aguiar, decidió emprender y lo hizo en el ramo que consideró más afín a sus conocimientos, con una droguería en la que también vendía material fotográfico y de revelado y a la que, cada semana, acudía un oculista para exámenes oftalmológicos iniciales, como narra María.

Con los años, él mismo estudió óptica y añadió esa especialidad a su negocio. Ahí nació Óptica Selgas, a la que en 1986 se incorporaron Juan y Emilia, dos de sus vástagos, y a comienzos de los 90, María Luisa, su nuera que, con estudios de Farmacia y Óptica, afrontó la expansión ‘extramuros’ del negocio abriendo un nuevo espacio en la avenida de Jesús García Naveira. Era 1994 y, cuatro años más tarde, tras detectar nuevas necesidades entre los clientes vinculadas a lo natural y la nutrición, nació Herboristería Selgas. Para entonces, María había cursado un máster en Medicina Natural y otro en Nutrición y Dietética y el éxito, que estaba casi asegurado, no se hizo esperar, por lo que en 2007 abrió un espacio específico en la misma avenida, donde continuó hasta que en 2015 apostaron por unificar todas las áreas en un único establecimiento, que es el actual Selgas.

Una oferta integral, heterogénea y altamente especializada que continúa creciendo gracias a la formación constante: “Intentamos estar siempre al día”, sostiene María, que destaca que, 75 años después de que su suegro subiese la persiana por primera vez, Selgas mantiene clientes que aún lo recuerdan “con mucho cariño” y esa fidelidad “es un orgullo y una responsabilidad”, apostilla María.

María Pérez Iglesias, en el mostrador del establecimiento Carlota Blanco

En cualquier caso, no todas las etapas han sido sencillas y la crisis del covid marcó un antes y un después: “El momento más duro fue sin duda el 2020”, porque “era todo nuevo y estábamos solos mi marido y yo porque los empleados estaban en ERTE”. El comercio vivió meses de incertidumbre sin precedentes, obligados a mantener la actividad esencial entre restricciones, miedos y normas cambiantes: “Abríamos únicamente por la mañana y cada día era un desafío”, comenta la empresaria antes de incidir en que tampoco ha sido menor el reto de la venta en línea, cuyo impacto “ha superado incluso al que tuvieron en su día los centros comerciales”, sostiene María Pérez. Con todo, Selgas ha sabido adaptarse, reinventarse y sostener lo que la ha distinguido durante décadas: la cercanía y la especialización, que también son las enseñas del comercio de Betanzos.

Así, la galardonada en este 2025, que sitúa en torno al 70% los negocios de la ciudad regentados por mujeres, defiende la importancia del sector como uno de los motores económicos de Betanzos. Además, “seguimos viviendo de nuestra comarca y por eso tratamos de cuidarla y mimarla”, sentencia María.