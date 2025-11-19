Betanzos, uno de los primeros de Galicia en incorporar a la EDAR un 'tornillo deshidratador' para el tratamiento de los lodos

La alcaldesa visitó las instalaciones con responsables de Viaqua Cedida

El Ayuntamiento de Betanzos y la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua acaban de dar a conocer el nuevo sistema de tratamiento de lodos en la estación depuradora que mejorará notablemente un proceso “clave en el funcionamiento de las instalaciones”, explica el Gobienro de María Barral.

Este sistema es uno de los primeros que se instalada en Galicia que destaca por la mejora del proceso de tratamiento y el ahorro energético de la propia planta.

Así, Viaqua incorpora en la línea de tratamiento de lodos de la EDAR "una solución tecnológica más moderna, robusta y de bajo consumo energético", detalla el Gobierno de Betanzos.

En concreto, se trata de un tornillo deshidratador, que contribuye a una gestión más eficiente del tratamiento de lodos, uno de los elementos clave para el buen funcionamiento de la EDAR.

Esta actuación, que supuso una inversión de alrededor de 60.000 euros, refuerza la fiabilidad de un proceso crítico, moderniza la instalación y presenta menores costes de mantenimiento en comparación con la tecnología que habitualmente se emplea en este tipo de tratamientos.

La alcaldesa, María Barral, con los ediles de Medio Ambiente y Urbanismo, Andrés Hermida y Diego Fernández, visitó la planta acompañada por técnicos y responsables de Viaqua, y allí destacó el compromiso de la institución municipal y de la concesionaria “para garantizar un servicio más seguro, eficiente y sostenible para la ciudadanía”.

La regidora indicó que se trata de una mejora importante que tiene que completarse en un futuro con “otras actuaciones técnicas incluidas en el Plan Director de Saneamiento de Augas de Galicia, cuya redacción se ha completado "pero que está pendiente de la financiación por parte de la Xunta".

"Esperemos -añadió Barral- que entre en las actuaciones que va a programar Augas de Galicia después de años esperando inversiones que, curiosamente, sí impulsaron en otros concellos en los que hicieron el plan después de Betanzos”.