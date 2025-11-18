Mi cuenta

Betanzos

María Pérez Iglesias, de Selgas, Premio 'Toda unha Vida' polos seus 31 anos de actividade comercial en Betanzos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
18/11/2025 15:58
selgas
María Pérez Iglesias, na primera fila, a segunda pola esquerda, con varias compañeiras de Acebe, da que é presidenta
Archivo El Ideal Gallego

Coa posta en marcha do IV Plan Municipal de Igualdade en 2023, o Goberno de María Barral puxo en marcha unha nova liña de acción, consistente en recoñecer a traxectoria dunha muller emprendedora con 25 ou máis anos de actividade en Betanzos.

O primeiro galardón entregouse a Consuelo Videla Porto, polo seu negocio Carnicería Chelo e o ano pasado, 2024, a Josefina Varela Mosquera, de La Tienda de Josefina. 

Este ano o premio será para María Pérez Iglesias, quen iniciou a súa andaina ao frente de Óptica Selgas en 1994 sendo a día de hoxe a muller en activo con máis anos ao fronte dun establecemento en Betanzos.

Licenciada en Farmacia e Óptica, é responsable da marca Selgas que tamén ofrece atención en parafarmacia e herboristería, e actualmente é a presidenta da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos (Acebe). 

Este distintivo, que se enmarca na campaña polo 25N, completa aos que se outorgan cada ano ás novas emprendedoras co gallo do 8M.

O Concello de Betanzos continúa así poñendo en valor o traballo das mulleres nos diferentes eidos da sociedade e visibilizando o seu apoderamento.

O acto de entrega desta distinción terá lugar no salón Azul do Edificio Liceo o vindeiro domingo, día 23, ás 12.00.

