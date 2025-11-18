El alumbrado navideño de Betanzos crece: más de 630.000 leds y un árbol de 16 metros en la García Irmáns

El árbol instalado en medio de la plaza García Irmáns es una de las novedades de este año en Betanzos Carlota Blanco

Betanzos renueva su apuesta por la ornamentación navideña como estímulo a la actividad comercial y hostelera del municipio, entre las más sólidas de As Mariñas. La sociedad Creaciones Luminosas, una empresa de más de 25 años de antigüedad con sede en Tui, se está encargando de instalar la iluminación, que contará con más de 632.000 leds y se ampliará con respecto a 2024.

“La idea es ir creciendo y extendiendo el alumbrado a más vías, tanto en el rural como en el casco urbano, donde se concentran los elementos más destacados”, explica Andrés Hermida, titular del Área de Medio Ambiente, Obras e Servizos.

Entre las novedades de esta convocatoria destaca el árbol de 16 metros de altura situado en medio de la García Irmáns, al que se sumará en solo unos días un elemento-sorpresa que se colocará en el atrio de Santo Domingo y que se ha diseñado como “un guiño a una de las tradiciones que conforman nuestra identidad a la que se ha decidido dedicar el 2026”, dice Hermida.

Además, el manto de leds que desde hace algunos años se extiende por distintas calles del casco histórico, alcanzará en esta ocasión, además de la Rúa do Castro y Roldán, y las plazas de García Irmáns –donde se dispone en modo carpa– y de la Constitución, a un tramo de las calles Santiago, Nova y Travesa. Este manto cubrirá 4.600 metros cuadrados, que se unen a los 822 que abarcarán los distintos elementos, como el árbol o un enorme oso que se emplazará delante de la casa consistorial, así como 123 arcadas, que iluminarán todo el municipio pero se concentrarán en el casco urbano, tanto en el centro histórico como en A Condesa, As Cascas, Bellavista, Saavedra Meneses o A Ribeira.

Otro de los aspectos en los que se ha decidido innovar ha sido el de los árboles y macetas, que se cubrirán de leds, incluidos todos los de la García Irmáns y La Alameda, y todas las de la plaza de la Constitución.

En cualquier caso, en la capital brigantina insisten en que su apuesta para Navidad se centra, más que en la cantidad, en la elegancia, tanto por la disposición del alumbrado como por la elegancia de los colores escogidos, aunque “somos una de las ciudades más iluminadas de Galicia, casi solo por detrás de Vigo”, ironiza Andrés Hermida.

“Somos una de las ciudades más iluminadas de Galicia, casi solo por detrás de Vigo” Andrés Hermida, edil de Obras y Servicios

El día 21 de septiembre, la mesa de contratación, en la que está representada toda la corporación, acordó adjudicar el contrato de “subministro, instalación, mantemento e desmontaxe da iluminación artística e decoración das campañas de Nadal”, a Creaciones Luminosas S.L., “que acada a maior puntuación na orde de adxudicación” por 137.927,90 euros.

El encendido, que dará inicio a las celebraciones navideñas y se celebrará el sábado 29 de noviembre, contará con un invitado de excepción: Carlos Arévalo, medallista olímpico e Hijo Predilecto de Betanzos, que será el encargado de iluminar su ciudad en un acto organizado para las 19.00 horas en la plaza García Irmáns.

En el evento estará acompañado por la alcaldesa, María Barral, quien expresó su agradecimiento al piragüista por aceptar “o noso convite para unha xornada tan simbólica”, y por centenares de ciudadanos de toda la comarca de Betanzos. Los asistentes disfrutarán de música en vivo y los niños y niñas serán invitados a un chocolate alrededor del árbol de 16 metros de este 2025-26.