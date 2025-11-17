Betanzos
La Plataforma de Infesta rechaza más diálogo con Barral y avanza que volverá a las movilizaciones
La Plataforma de Infesta acusó al Gobierno de María Barral de “priorizar intereses particulares por diante da seguridade vial” porque en los últimos días implantó una serie señales, atendiendo las solicitudes del colectivo, pero las retiró a los dos días en repuesta al malestar “dunha minoría que só busca a súa comodidade”, indican desde Infesta.
Además, aseguran que otras cuestiones ni siquiera se han atendido y “é por isto que consideramos unha perda de tempo as diferentes reunións co Concello de Betanzos”.
“As mentiras e irresponsabilidades deste Goberno –dicen– provocan que non voltemos a reunirmos con eles e determinamos que as demandas serán realizadas a través da presión política e as mobilizacións”.