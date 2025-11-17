Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

La Plataforma de Infesta rechaza más diálogo con Barral y avanza que volverá a las movilizaciones

Redacción
17/11/2025 13:13
Señalización en la carrtera a la alttura de Infesta
Señalización en la carrtera a la alttura de Infesta

La Plataforma de Infesta acusó al Gobierno de María Barral de “priorizar intereses particulares por diante da seguridade vial” porque en los últimos días implantó una serie señales, atendiendo las solicitudes del colectivo, pero las retiró a los dos días en repuesta al malestar “dunha minoría que só busca a súa comodidade”, indican desde Infesta. 

Además, aseguran que otras cuestiones ni siquiera se han atendido y “é por isto que consideramos unha perda de tempo as diferentes reunións co Concello de Betanzos”. 

“As mentiras e irresponsabilidades deste Goberno –dicen– provocan que non voltemos a reunirmos con eles e determinamos que as demandas serán realizadas a través da presión política e as mobilizacións”.

Te puede interesar

El ideal gallego

Afundación ofrece visitas gratuitas en familia a sus exposiciones para celebrar el Día Mundial de la Infancia
Redacción
Carlos Mazón

Mazón, sobre la tarde de la dana: "Nadie sabía que la gente se estaba ahogando"
EFE
Inés Rey

La alcaldesa de A Coruña aboga por no renunciar a la Facultad de Medicina: "No me creo a la Xunta"
EP
La caravana con un centenar de taxis se dirigió desde A Pasaxe hacia O Parrote, atravesando la ciudad por Linares Rivas, plaza de Ourense, Juana de Vega y el Paseo Marítimo

La propuesta del BNG para los VTC: sin paradas en la ciudad y contratados con al menos 60 minutos de antelación
Redacción