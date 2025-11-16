La Xunta instala paneles en Betanzos para informar sobre el riesgo de inundación

Paneles de la Xunta en Betanzos para informar sobre los riesgos de inundación por la crecida del Mandeo

La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, acaba de completar la instalación de un total de trece paneles informativos en el área de riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi) del río Mandeo, en Betanzos, con el fin de concienciar a la ciudadanía sobre los peligros e implicaciones asociadas la estas zonas así como sobre las medidas preventivas y las pautas de actuación recomendadas en caso de producirse algún episodio de este tipo.

Esta Arpsi Río Mandeo-Betanzos engloba también otros ríos -como el Mendo, el Caraña, el Pasatiempo, Infesta o el arroyo de las Angustias- y se corresponde mayoritariamente con el ayuntamiento de Betanzos, ainda que también abarca espacios pertenecientes a los ayuntamientos de Coirós y Paderne.

Esta área, según recoge el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PXRI) de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, pertenece al grupo IV, en el que están las zonas de mayor peligrosidad y riesgo desde el punto de vista de la posibilidad de que se produzcan desbordamientos.

Cuando el agua sube, ellos actúan: el ‘ceremonial’ de los empresarios del Puerto de Betanzos para salvar sus naves Más información

Precisamente, la colocación de estos elementos pretende mejorar la conciencia pública sobre la dinámica natural de los ríos y reforzar la seguridad y las medidas de protección de la ciudadanía.

Se trata de un trabajo enmarcado en el Plan estratégico de divulgación de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (Pedarpsi) y que da continuidad a la instalación de estos paneles en otras zonas sensibles de la Demarcación Galicia-Costa.

De este modo, Augas de Galicia colocó ya estos indicadores en un total de quince ayuntamientos que cuentan con áreas con alto riesgo de inundación en su territorio: Gondomar, Bueu, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Carnota, Vimianzo, Zas, Carballo, Arteixo, Sada, Fene, Neda, Cedeira, As Pontes de García Rodríguez y Betanzos.

Barral, sobre las últimas inundaciones en Betanzos: "Estamos fartos, é urxente tomar medidas" Más información

En el caso concreto de la Arpsi Río Mandeo-Betanzos, el organismo autonómico procedió a colocar siete paneles generales, con información general sobre la zona y el protocolo de actuación en caso de desbordamiento, otros cinco reducidos y un panel infantil, con una estética y lenguaje más simples y adaptados a la edad del público a lo que vano dirigidos.

Estos trece están todos en el ayuntamiento de Betanzos, pero está previsto instalar otros ocho en el territorio que comprende esta Arpsi, tanto en Betanzos como en Paderne y Coirós.

Los trabajos para instalar estos nuevos carteles en el entorno de los canales fluviales a su paso por Betanzos se enmarcan en el contrato de Augas de Galicia para la prestación del servicio de concienciación y divulgación del riesgo de inundación y señalización de las áreas que se encuentran en esta situación, que cuenta con una inversión de cerca de 700.000 euros.

Al amparo de este contrato y dentro del Pedarpsi se desarrollan también talleres en los centros de educación infantil y primaria existentes en las cercanías de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación para concienciar a las nuevas generaciones sobre las inundaciones y la influencia que tienen las acciones del ser humano en los entornos fluviales y en el funcionamiento de los canales de agua.