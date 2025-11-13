A la tercera, la vencida: cinco hosteleros de la ciudad se interesan por el Mercado de Betanzos

Cinco interesados en el Mercado Municipal de Betanzos. En el tercer intento y nueve meses después de que acabaran las obras de rehabilitación, se confirman cinco ofertas para este espacio aunque, según pudo saber este diario, todas ellas son de restauración y todos los que ofertan son hosteleros de Betanzos.

Este verano, tras un desierto inicial y la aprobación de unas nuevas condiciones, los responsables municipales anunciaron un segundo intento para la concesión de las instalaciones iniciando otra vez los trámites para la “adxudicación” en “concorrencia competitiva” de los distintos espacios del inmueble “para a actividade de venda de alimentación ao por menor”, de acuerdo con lo anunciado en la Plataforma de Contratación del Sector Público de España.

Sin embargo, cumplidas las semanas marcadas y no habiendo recibido ninguna oferta, se optó por una moratoria, que también se cerró sin éxito, y una segunda prórroga, que acabó esta semana y en la que, al fin, se cursaron ofertas, aunque no han trascendido más detalles salvo que todas ellas son para hostelería, de acuerdo con la información de la que dispone El Ideal Gallego.

Ahora, a la espera de conocer todos los casos y sin descartar adaptaciones de espacios si son necesarias, los técnicos recuerdan que esta concesión permite desarrollar actividades de manera independiente, por lo que en su momento se optó por una división en diez lotes, incluidos los del nivel inferior –destinados a carnicería y pescadería, a los que se unen ahora hostelería tradicional y cafetería– que en la oferta inicial salían con otras condiciones, “xestionados directamente, como ata agora, polo Concello de Betanzos”.

En un segundo nivel (Lotes 5, 6, 7, 8 y 9) se ubicarían otros tres espacios de hostelería, uno para panadería y otro de verduras, mientras que en el último, el altillo, iría una cafetería (Lote 10).

En las cláusulas se establecía que los interesados “poderán licitar a máis dun lote, polo que non se impoñen limitacións na participación”, salvo que sí se tenían que “respectar as condicións e produtos a ofertar en cada lote”, recoge el anuncio del Ayuntamiento de Betanzos.