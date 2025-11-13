Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

'Estro' Montaña, de Betanzos, gana el Torrente Ballester de Narrativa

Lucía Tenreiro
13/11/2025 17:02
Jurado Premio Torrente Ballester en la modalidad en gallego
Cedida

La Diputación de A Coruña acaba de dar a conocer los ganadores del XXXVII Premio Torrente Ballester de Narrativa. En la modalidad en gallego, se impuso José Montaña Louzao, ‘Estro Montaña’, de Betanzos, con su novela ‘Non hai paz no paraíso’. En castellano, el galardón ha sido para Pablo Escudero Abenza, por ‘Biblioteca familiar’.

Con los Torrente Ballester se pretende "recoñecer a excelencia narrativa tanto en lingua galega como en castelán, consolidándose coma un referente literario", señalan desde Cultura de la Diputación de A Coruña.

El jurado de la modalidad en gallego, compuesto por Ismael Ramos, Lara Dopazo, Ana Varela, Manuel Esteban y Loli Rodríguez (ganadora de la pasada edición), destacó "o estilo coidado e o uso dunha linguaxe moi rica en matices" de la obra premiada: 'Non hai paz no paraiso'. 

La pieza ofrece un recorrido histórico por la sociedad gallega de la primera mitad del siglo XX, a través "dunha serie de personaxes poliédricos que reflicten a complexidade política e social da época".

En la modalidad en castellano, Carmen G. Magdaleno, Raquel Delgado, David Uclés, Andrea Fernández Plata y José Antonio Bonet, que se impuso en 2024, destacaron "a honestidade do relato, o híbrido entre ficción e ensaio e a prosa limpa e fluída da obra". 

Según su dictamen, ‘Biblioteca familiar’ es una historia de amor a la literatura que inspira a la lectura y la escritura, a la vez que ofrece una reflexión sobre muchos temas relacionados con la industria cultural.

