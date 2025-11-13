Barral explica cómo intentarán completar la ocupación el Mercado Municipal de Betanzos

Exterior del Mercado Municipal de Betanzos Archivo El Ideal Gallego

Tal y como señala El Ideal Gallego en su edición diaria, cinco hosteleros de la ciudad optan a espacios en el Mercado Municipal de Betanzos. Sin embargo, hasta que terminen los trámites de licitación por parte del departamento de contratación, no se conocerá el número de espacios que podrían ocuparse en esta fase, aunque sí que sería un mínimo de cinco, si bien cada uno de los solicitantes podría haber optado a más de un espacio, explican desde el Gobierno de María Barral.

En cualquier caso, la alcaldesa expresó e una vez adjudicados los puestos de esta fase, los que no se ocupen saldrán a contratación ya que hubo varios profesionales de Betanzos que por distintas circunstancias no se han podido presentar a esta licitación pero que han traslado su interés en poder optar a uno.

La idea del Ayuntamiento de Betanzos es que “poco a poco se ocupen la totalidad de los puestos del mercado y haremos un nuevo proceso una vez adjudicados los de la actual licitación”, indicó la primera edil.

Así, los que estén todavía interesados y no se presentaron “tendrán que adaptar su proyecto a lo que quede sin ocupar ahora, no tendrán tantas opciones como tuvieron los cinco que se presentaron”, matizó María Barral.

A la tercera, la vencida: cinco hosteleros de la ciudad se interesan por el Mercado de Betanzos Más información

Tanto en la convocatoria en la que acaba de cerrar, como en el próximo proceso que se abra, los interesados podrán optar a cada uno de los puestos que queden libres, de forma individual, en lugar de tener que optar a la gestión de todos los ofertados.

En caso de que las cinco solicitudes presentadas optasen, cada uno de ellos, a un puesto, quedarían libres otros siete.

La convocatoria que acaba de finalizar incluía 12 puestos. Dos puestos, de mayores dimensiones que el resto, uno en la planta baja y otro en la más elevada (segunda planta) contaban con un canon mínimo más elevado de 1.533 euros anuales, es decir, cerca de 130 euros al mes. Los puestos destinados a pescadería y frutería, de acuerdo a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios en el mercado municipal, tenían un canon anual mínimo de 216,96 euros. El resto, un mínimo de 766 euros anuales.

Entre los criterios para la adjudicación, los aspirantes tuvieron que presentar una memoria técnica, en la que tenían que explicar el plan de gestión del negocio, una propuesta gastronómica y posibles mejoras

El conjunto de los concesionarios, según recogen las mismas bases, deberán luego constituirse, en el plazo máximo de un mes desde la adjudicación, en una asociación para poder llevar a cabo acciones conjuntas como la limpieza del mercado, la dinamización de las instalaciones en cuanto a oferta cultural y musical.

La futura asociación deberá mantener una web del mercado municipal y contratar a una empresa de envíos para dar servicio a domicilio. A estos servicios podrán adherirse comerciantes del casco histórico co-participando en los costes de mantenimiento.