Betanzos

Betanzos apura su mes más musical con la actuación de Pandereteiras de Xacarandaina

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
11/11/2025 12:40
Actuación de Xacarandaina
Archivo El Ideal Gallego

Betanzos continúa desarrollando la agenda cultural del mes de noviembre con actuaciones, conciertos y exposiciones, como la de Castelao. Grafista, que puede visitarse hasta este sábado en el Edificio Archivo (Liceo)

Antes, tanto el jueves 13 como el viernes 14 de noviembre, se realizarán las dos últimas visitas guiadas a la muestra, organizadas por Afundación para los centros educativos de la ciudad en horario de 10.00 a 12.00. La sala abre de 10.00 a 14.00 y de 19.00 a 22.00, y el sábado de 11.30 a 14.00 y de 19.00 a 22.00. 

También el jueves, a las 20.00 horas en el Aula Xulio Cuns y organizada por la Asociación Cutural Roxín Roxal, Carlos Taibo presentará el libro ‘Bakunin frente a Marx’. 

En el apartado musical, Pandereteiras de Xacarandaina actuarán el viernes a las 20.00 en el Aula de Cultura Xulio Cuns dentro del Outono das Artes que organiza la Diputación de A Coruña, y el teatral, el sábado, en el mismo espacio municipal, Roi Borrallas interpretará ‘Solo’, también desde las 20.00. 

El día 15 de noviembre por la mañana, a partir de las 12.00 horas, en la sala de usos múltiples del Edifiicio Archivo se impartirá una nueva sesión del “obradoiro de movemento, lingua e apego: danzando en familia”, a cargo de Laura Martínez, de Remove Corpo e Mente.

