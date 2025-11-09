Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Un ‘mini’ en agradecimiento a los doce “imprescindibles” del Globo de San Roque

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
09/11/2025 20:44
Los galardonados, con María Barral, los hermanos Pita Varela y representantes de todos los grupos de la corporación de Betanzos
Los galardonados, con María Barral, los hermanos Pita Varela y representantes de todos los grupos de la corporación de Betanzos
Patricia G. Fraga

La Fundación Globo de San Roque, en el marco de las actividades organizadas con motivo del 150 aniversario del aerostato número uno de Claudino Pita Pandelo –asumió su confección artesanal en 1875– reconoció el esfuerzo de los ciudadanos que en la actualidad hacen viable su construcción y su elevación con un acto en la sala capitular del Ayuntamiento de Betanzos. 

En la ceremonia se entregaron distinciones a doce “imprescindibles”: Constantino Tomé López, Rocío Manso Falcón, Eugenio García Cruz, Miguel Rodríguez Galán, Jesús Carro López, Andrés Miramontes, Sergio Abeledo Vicos, Jesús Ares Pita, Manuel Carro López, Ángel Carro López, Pilar Pita López y Juan Carlos Rodríguez Vidal. Todos ellos, como muestra del agradecimiento de la ciudad y de su compromiso con sus tradiciones, dejaron su rúbrica en el Libro de Oro de Betanzos.

La Fundación Globo de San Roque soltó un 'mini' aerostato en la plaza de la Constitución
La Fundación Globo de San Roque soltó un 'mini' aerostato en la plaza de la Constitución
Concello de Betanzos

La alcaldesa, María Barral, que intervino como actual cabeza visible del Patronato de la Fundación Globo de San Roque, destacó la emoción de “unha homenaxe sinxela pero moi sentida” a todos los que se han implicado durante estos 150 años en unir a todos los betanceiros alrededor del que se ha convertido en símbolo identitario de Betranzos. “Grazas, de corazón, por facernos vibrar, chorar, rir, abrazarnos”, expuso Barral.

Betanzos apela a la emoción a 30 días de la ‘sorpresa’ del Globo de San Roque

Más información

Pilar Pita, bisnieta de Claudino y una de las condecoradas este 2025, reconoció la responsabilidad y complicación de la tarea encomendada, así como el orgullo que supone realizar una ofrenda única: “por y para San Roque y por y para Betanzos”

Tras el acto, y como no podía ser de otra manera, un ‘hermano’ del Globo de San Roque, con el emblema de este 150 Aniversario, surcó el cielo de Betanzos. Un 9 de noviembre de 2025.

El Globo de Betanzos celebra por todo lo alto su 150 aniversario ante más de 50.000 personas

Más información

Te puede interesar

El president de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, el pasado 3 de noviembre tras anunciar su dimisión

Mazón comparecerá mañana en la comisión sobre la dana de Les Corts Valencianes
EFE
El presidente de EEUU, Donald Trump, durante un encuentro este domingoen la Casa Blanca

Los estadounidenses recibirán un bono de 2.000 dólares por los aranceles de Donald Trump
EFE
Un policía local realiza unha inspección nun autobús de transporte escolar

A DXT inicia este luns unha campaña de vixilancia do transporte escolar en Galicia
EP
Lucía Sánchez, José Expósito Ortiz y Yanina Torres posan junto a uno de los murales de su nuevo local

La fantasía de Alicia en el país de las maravillas llega a un barrio de A Coruña en forma de escape room
Dani Sánchez