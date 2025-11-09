Un ‘mini’ en agradecimiento a los doce “imprescindibles” del Globo de San Roque

Los galardonados, con María Barral, los hermanos Pita Varela y representantes de todos los grupos de la corporación de Betanzos Patricia G. Fraga

La Fundación Globo de San Roque, en el marco de las actividades organizadas con motivo del 150 aniversario del aerostato número uno de Claudino Pita Pandelo –asumió su confección artesanal en 1875– reconoció el esfuerzo de los ciudadanos que en la actualidad hacen viable su construcción y su elevación con un acto en la sala capitular del Ayuntamiento de Betanzos.

En la ceremonia se entregaron distinciones a doce “imprescindibles”: Constantino Tomé López, Rocío Manso Falcón, Eugenio García Cruz, Miguel Rodríguez Galán, Jesús Carro López, Andrés Miramontes, Sergio Abeledo Vicos, Jesús Ares Pita, Manuel Carro López, Ángel Carro López, Pilar Pita López y Juan Carlos Rodríguez Vidal. Todos ellos, como muestra del agradecimiento de la ciudad y de su compromiso con sus tradiciones, dejaron su rúbrica en el Libro de Oro de Betanzos.

La alcaldesa, María Barral, que intervino como actual cabeza visible del Patronato de la Fundación Globo de San Roque, destacó la emoción de “unha homenaxe sinxela pero moi sentida” a todos los que se han implicado durante estos 150 años en unir a todos los betanceiros alrededor del que se ha convertido en símbolo identitario de Betranzos. “Grazas, de corazón, por facernos vibrar, chorar, rir, abrazarnos”, expuso Barral.

Pilar Pita, bisnieta de Claudino y una de las condecoradas este 2025, reconoció la responsabilidad y complicación de la tarea encomendada, así como el orgullo que supone realizar una ofrenda única: “por y para San Roque y por y para Betanzos”.

Tras el acto, y como no podía ser de otra manera, un ‘hermano’ del Globo de San Roque, con el emblema de este 150 Aniversario, surcó el cielo de Betanzos. Un 9 de noviembre de 2025.