El PP insta a Barral a que “empiece asumiendo su responsabilidad” para evitar más inundaciones en Betanzos

Dos piragüistas avanzan por la ría con marea alta a la altura de la rampa del puerto Germán Barreiros

El Partido Popular de Betanzos solicita al Gobierno de María Barral que “antes de culpar de las inundaciones, sin fundamento técnico alguno, a otros organismos y empresas, empiece asumiendo su responsabilidad y actuando en las áreas en las que no solo tiene competencias, sino que son su obligación”, sostiene el PP.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Ceci Vázquez, lamenta que “la especialidad de María Barral sea echar balones fuera” e insiste en que "la limpieza del cauce del río en el tramo urbano, que sería una medida que podría ayudar a minimizar las inundaciones, es competencia y obligación” del Ayuntamiento de Betanzos.

Los conservadores, aún reconociendo la complejidad de la situación, reclaman a los socialistas visión política y compromiso con los vecinos de las zonas más afectadas: “La alcaldesa lleva siete años en el cargo y sus quejas siempre son a toro pasado, pero no lidera una estrategia para aportar soluciones estructurales”, añadió Vázquez.

En este sentido, indicaron que en septiembre, coincidiendo con las 'lagarteiras', el Gobierno del PSOE "se limitó a colocar conos con carteles para restringir el tráfico en algunas calles", y esta semana, a pesar de las previsiones, "ni siquiera hicieron eso y, a pesar de su inacción, la alcaldesa se atrave a responsabilizar a Augas de Galicia y a las minicentrales sin conocer a estas alturas que son de tipo fluyente y que no tienen capacidad de contención del caudal”, expuso Ceci Vázquez.

El PP exige a Barral la constitución y convocatoria de una comisión específica, con todas las administraciones y entidades que pueden aportar conocimientos y recursos, para identificar soluciones técnicas que permitan prevenir y evitar el riesgo recurrente de las inundaciones en Betanzos.

“Si el Gobierno local tuviera la preocupación y la voluntad necesaria, creemos que podría elaborarse un proyecto eficaz y de una magnitud que permitiría acogerse perfectamente a diferentes convocatorias de fondos europeos”, añadió la portavoz del PP.