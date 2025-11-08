Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

El medallista olímpico Carlos Arévalo encenderá el alumbrado de Navidad en Betanzos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
08/11/2025 16:33
Esta semana comenzó la instalación del alumbrado navideña en espacios como el Edificio Archivo de Betanzos
Esta semana comenzó la instalación del alumbrado navideña en espacios como el Edificio Archivo de Betanzos
Cedida

Betanzos contará con un invitado de excepción para dar inicio a las celebraciones de Navidad. Carlos Arévalo, medallista olímpico e Hijo Predilecto de Betanzos, será el encargado de encender el alumbrado en un acto organizado para las 19.00 horas del sábado 29 de noviembre en la plaza García Irmáns. 

En este evento estará acompañado por la alcaldesa, María Barral, quien expresó su agradecimiento al piragüista por aceptar “o noso convite para unha xornada tan simbólica”, y por centenares de ciudadanos de toda la comarca de Betanzos. los asistentes disfrutarán de música en vivo y los niños y niñas serán invitados a un chocolate en la misma García Irmáns.

La mandataria destacó que “é un orgullo contar cun betanceiro como Carlos Arévalo para o acendido do noso alumeado" y que, con esta decisión, "queremos recoñecer unha vez máis o traballo e os éxitos acadados por este betanceiro en todo o mundo”, añadió Barral.

El Ayuntamiento de Betanzos inició la colocación del alumbrado navideño que este año se ampliará respeto a las celebraciones de 2024. Durante estos días se colocó el tendido navideño en el centro de la ciudad para extenderse a cada una de las parroquias de Betanzos.

Te puede interesar

Una familia en la ruta de Xuxán

Los muertos de un barrio de A Coruña resisten al Halloween
Guillermo Parga
El ideal gallego

La X Festa da Centola de Lorbé se celebrará el sábado 22 de noviembre
Redacción
El ideal gallego

Caballero estalla contra la Xunta: "A la ciudad más importante del oeste de España se le niega una Facultad de Medicina"
EP
Un cliente posa junto a la propietaria con la portada de El Ideal

El épico centenario del bar más antiguo de A Coruña: los clientes achicaron agua dos horas y media
Guillermo Parga