El medallista olímpico Carlos Arévalo encenderá el alumbrado de Navidad en Betanzos

Esta semana comenzó la instalación del alumbrado navideña en espacios como el Edificio Archivo de Betanzos Cedida

Betanzos contará con un invitado de excepción para dar inicio a las celebraciones de Navidad. Carlos Arévalo, medallista olímpico e Hijo Predilecto de Betanzos, será el encargado de encender el alumbrado en un acto organizado para las 19.00 horas del sábado 29 de noviembre en la plaza García Irmáns.

En este evento estará acompañado por la alcaldesa, María Barral, quien expresó su agradecimiento al piragüista por aceptar “o noso convite para unha xornada tan simbólica”, y por centenares de ciudadanos de toda la comarca de Betanzos. los asistentes disfrutarán de música en vivo y los niños y niñas serán invitados a un chocolate en la misma García Irmáns.

La mandataria destacó que “é un orgullo contar cun betanceiro como Carlos Arévalo para o acendido do noso alumeado" y que, con esta decisión, "queremos recoñecer unha vez máis o traballo e os éxitos acadados por este betanceiro en todo o mundo”, añadió Barral.

El Ayuntamiento de Betanzos inició la colocación del alumbrado navideño que este año se ampliará respeto a las celebraciones de 2024. Durante estos días se colocó el tendido navideño en el centro de la ciudad para extenderse a cada una de las parroquias de Betanzos.