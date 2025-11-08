Amable Varela Quintián, la vecina de Betanzos que celebra sus 100 años

Amable Varela celebra su aniversario rodeada de su familia Cedida

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, felicitó a la vecina Amable Varela Quintián con motivo de su 100 aniversario, en un emotivo encuentro en el que repasaron recuerdos, anécdotas de juventud y los muchos cambios que ha vivido la ciudad a lo largo de un siglo.

Durante la visita, la regidora compartió con Amable una conversación cercana y entrañable sobre su vida cotidiana y sus aficiones. La homenajeada, que mantiene intacta su vitalidad, dedica parte de sus días a una de sus pasiones: jugar a las cartas, especialmente al tute. Además, confesó ser amante de los dulces, algo que no faltó en la celebración de su centenario.

Amable Varela junto a María Barral Cedida

Amable Varela celebró este día tan especial rodeada del cariño de su familia, entre ellos sus tres hijos, Fina, Tomás y Pedro, su nuera Rosa, su nieta y sus bisnietas, quienes acompañaron a la centenaria en un ambiente de alegría y emoción.

Amable Varela cumple 100 años Cedida

Como muestra de reconocimiento, la alcaldesa le entregó un ramo de flores y una placa conmemorativa en nombre del Ayuntamiento de Betanzos, destacando su ejemplo de vida y el valor de su memoria como parte de la historia viva de la ciudad.