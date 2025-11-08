Amable Varela Quintián, la vecina de Betanzos que celebra sus 100 años
La homenajeada, que mantiene intacta su vitalidad, dedica parte de sus días a una de sus pasiones: jugar a las cartas
La alcaldesa de Betanzos, María Barral, felicitó a la vecina Amable Varela Quintián con motivo de su 100 aniversario, en un emotivo encuentro en el que repasaron recuerdos, anécdotas de juventud y los muchos cambios que ha vivido la ciudad a lo largo de un siglo.
Durante la visita, la regidora compartió con Amable una conversación cercana y entrañable sobre su vida cotidiana y sus aficiones. La homenajeada, que mantiene intacta su vitalidad, dedica parte de sus días a una de sus pasiones: jugar a las cartas, especialmente al tute. Además, confesó ser amante de los dulces, algo que no faltó en la celebración de su centenario.
Amable Varela celebró este día tan especial rodeada del cariño de su familia, entre ellos sus tres hijos, Fina, Tomás y Pedro, su nuera Rosa, su nieta y sus bisnietas, quienes acompañaron a la centenaria en un ambiente de alegría y emoción.
Como muestra de reconocimiento, la alcaldesa le entregó un ramo de flores y una placa conmemorativa en nombre del Ayuntamiento de Betanzos, destacando su ejemplo de vida y el valor de su memoria como parte de la historia viva de la ciudad.