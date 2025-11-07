Cuando el agua sube, ellos se actúan: el ‘ceremonial’ de los empresarios del Puerto de Betanzos para salvar sus naves

En los Almacenes Vicente de la Fuente sellan todas las entradas para evitar la entrada de agua German Barreiros

Betanzos volvió a asomarse con incertidumbre al Mandeo y al Mendo. Los dos ríos que abrazan la ciudad y que, coincidiendo con las mareas más altas del año, alteran las vidas de vecinos y comerciantes, como ha ocurrido esta semana en A Ribeira, O Carregal, A Ponte Vella o As Cascas. También en el puerto, donde los empresarios han aprendido a convivir con la situación e incluso ideado sus sistemas para evitar la entrada de agua en sus naves, como en los Almacenes Vicente de la Fuente.

En su caso, coincidiendo con la marea, cierran sus instalaciones, sellan las entradas con espuma y tienen la mercancía sobre palés de madera para minimizar los daños: “De esta manera, no nos entra nada”, explica Jose, el empleado encargado de realizar la misma operación se sellado en el establecimiento cada vez que los muelles se ven invadidos por las aguas, convertidos en una suerte de extensión de la ría de Betanzos.

En cualquier caso, los empresarios sostienen que desde que se acometieron las últimas obras, a comienzos del nuevo milenio, la situación se complicó en el puerto de Betanzos. Desde entonces, insisten en la necesidad de adoptar medidas y aumentar la cota “porque no quedó igual que estaba antes”; en modificar la rampa del embarcadero, por la que “entra mucha agua”, o incluso las áreas verdes, desde las instalaciones del club náutico hasta casi la EDAR.

Mientras, las administraciones autonómica y municipal siguen sin entenderse sobre esta cuestión a pesar de las conversaciones mantenidas estos días por la alcaldesa de la ciudad, María Barral, con Portos de Galicia y Augas de Galicia.

La mandataria municipal trasladó a la Xunta la necesidad de actuar de inmediato, sobre todo en los muelles, por los daños ocasionados en naves comerciales y mercancías, insistiendo en que los terrenos pertenecen a Portos de Galicia.

En este sentido, intentó “conocer la disposición de los dos organismos” para estudiar “soluciones que puedan minimizar los efectos de las crecidas de los ríos” en Betanzos.

Así, a Portos de Galicia le propuso “una nueva reunión para tratar de buscar puntos de encuentro, sabiendo que no hay una solución que garantice al 100% que se eviten los problemas que padecen las empresas asentadas en la zona portuaria” pero sí alternativas técnicas que “minimizan el problema, al igual que en su día se hizo en la carretera a su paso por A Ribeira con la colocación de bombeos para reducir los efectos de las mareas”, detalló Barral.

La alcaldesa considera que no se puede permanecer impasible “mientras se suceden estos desbordamientos que afectan a empresas y trabajadores, asumiendo, como parece que asumen estos organismos de la Xunta, que es una situación sobrevenida”, sostuvo la regidora, que acordó con el máximo responsable de Portos de Galicia “remitir una propuesta para que se estudien alternativas técnicas” para Betanzos.

“Estamos hablando de zonas –añadió– que, por una parte, son propiedad de Portos y de efectos en los ríos que son competencia de Augas de Galicia” y que, aunque “entiendo que pueda haber limitaciones económicas, lo que no voy a admitir es que no se haga nada y pase el tiempo sin plantear ninguna actuación”, apostilló Barral.

Desde la Xunta aseguraron que Augas de Galicia siempre ha autorizado al Ayuntamiento de Betanzos, cuando lo ha solicitado, a que lleve a cabo actuaciones de conservación de los cauces y que así “lo seguirá haciendo” pero que “no consta ninguna” después de la realizada en septiembre de este 2025.

Además, en contra de lo que sospecha la institución municipal, niegan la apertura de compuertas: “Todos los aprovechamientos hidroeléctricos que vierten a la ría de Betanzos son de tipo ‘fluyente’, sin capacidad de regulación del caudal turbinado”, aclaró la Xunta.