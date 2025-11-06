Mi cuenta

Infesta traslada sus reivindicaciones a Barral: más seguridad vial, menos eucaliptos y celeridad con el PXOM

Lucía Tenreiro
06/11/2025 10:31
Los vecinos de Infesta llevan años movilizándose en demanda de medidas de seguridad y obras
La Plataforma Veciñal de Infesta mantuvo un encuentro con la alcaldesa, María Barral, para abordar una serie de reivindicaciones para los distintos núcleos de Requián.

El colectivo, representando por Suso Maceiras, Luís Gisbert y Antón Tenreiro, trasladó a la mandataria, que estuvo acompañada por el edil de Obras y Servicios, Andrés Hermida, cuestiones vinculadas a la seguridad vial, como la necesidad de  cortar el acceso de vehículos "no atallo do Camiño Real á AC-542", a la altura de la Escola de Infesta, así como la reordenación del tráfico en el mismo Camiño Real de Infesta, la ampliación del ancho de calzada y la construcción de aceras en la subida a O Coto.

Asimismo, instan al Gobierno de Betanzos a "obrigar aos proprietarios de prantacións de eucaliptos a respetar as distancias ás casas e viais" y a los titular de las viviendas en ruinas a adecuar sus inmuebles, además de negociar con el ADIF la oportunidad de crear un aparcamiento en el entorno de la Estación do Norte.  

También solicitan el arreglo de las Casas Novas y su construcción en el acceso al Polígono de Piadela, así como "a mellora do acceso ao Farragoto na curva sobre a vía do tren" y "o ancheamento da estrada dende o parque de Casas Novas á rotonda da Peada".

Los residentes, que propusieron establecer una dirección única de Casas Novas a A Sancia, apremiaron a los responsables municipales a aprobar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Betanzos. 

La Plataforma Veciñal de Infesta adelantó que realizará un seguimiento de todas estas demandas y la respuesta del Ayuntamiento de Betanzos. 

Señalización en la carrtera a la alttura de Infesta

La Xunta acepta las alegaciones de la Plataforma de Infesta

