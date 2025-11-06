Barral, sobre las inundaciones en Betanzos: "Estamos fartos, é urxente tomar medidas"
La alcaldesa, María Barral, confirmó que el seguimiento de la evolución meteorológica y de las mareas, que en la tarde del miércoles desencadenaron en inundaciones en varios tramos del casco urbano, tanto de la ría como del Mandeo y el Mendo, sigue activo en Betanzos.
"Moitos veciños e veciñas se viron afectados e moitos empresarios e empresarias, sobre todo do Porto de Betanzos", explicó la alcaldesa, María Barral. La mandataria expresó su hastío porque este tipo de situaciones se den cada cierto tiempo y vincula la crecida del agua con la apertura de compuertas en las minicentrales del Mandeo.
"Estamos fartos xa desta situación", expuso la alcaldesa, que aseguró que "onte había uns niveis de marea que non son algo excepcional durante o ano, chovía pero tampouco foi dunha forma extraordinariamente fora do habitual e por eso nos creemos que todo eso non foi suficiente para que se dise esa situación que sufrimos e que se viu agravada pola apertura de comportas augas arriba", denunció la regidora, que esta misma mañana contactó con representantes de las compañías titulares para expresar su malestar y solicitar medidas contundentes para evitar una nueva crecida del Mandeo.
Según indicó, el Ayuntamiento de Betanzos no tenía conocimiento de una apertura de compuertas "porque de telo, poderíamos ter tomado alguna medida de prevención ou alertado a empresarios e veciños para tratar de minimizar os danos", continuó antes de insistir en que, "de madrugada, en circunstancias moi similares, non houbo os problemas que houbo ao longo da tarde", apostilló Barral.
Asimismo, desde el Gobierno de Betanzos instan a los organismos con competencias en esta área a adoptar medidas en los muelles, similares a las implantadas por la Administración del Estado en A Ribeira.
"Hai anos o Ministerio de Fomento tomou medidas na zona da Ribeira cun bombeo que si conseguiu os obexectivos marcados coa súa instalación, que foi a de minimizar casi ao 100% os danos que ocasionaba continuamente ano tras ano a auga a veciños e veciñas da zona, e creemos que algo similar podría funcionar na zona do Porto de Betanzos".
En este sentido, la regidora trasladó la necesidad de acometer una actuación así a Portos de Galicia, "que nos contestou que non estaba na sua axenda e que nos derivou a Augas de Galicia".
"Eu como alcaldesa -continuó- trasladei esta situación en dúas ocasións a Augas de Galicia, que iban estudar a intervención", pero "é algo que non se pode demorar eternamente porque está a causar danos importantes ás empresas do Porto de Betanzos".
En cualquier caso, el Gobierno de Betanzos confirma que a través de Protección Civil y Policía Local, tratarán de minimizar las consecuencias, "pero non podemos abordar na base o problema, por iso queremos que se adopten medidas na zona do Porto de Betanzos, queremos falar con Augas de Galicia", de la misma manera que conocer cuándo se abren las compuertas río arriba y "coordinarnos con eles para que non coincidan con estas subidas de niveis, tratar de facelo de maneira máis racional e cando menos dano poidan ocasionar", apuntó la alcaldesa de Betanzos.
Desde la Xunta insistieron en que "os anegamentos débense á coincidencia das mareas vivas destes días coas choivas caídas na zona, un fenómeno recorrente en épocas nas que se xuntan ambas circunstancias", al tiempo que recordaron que "nestes momentos estamos en lúa chea e, ademais, a lúa atópase na posición máis próxima á Terra de todo o ano, o que provoca mareas especialmente altas", señalaron desde Santiago.
En todo caso, los representantes autonómicos sostienen que "as minicentrais hidroeléctricas da zona non poden provocar anegamentos porque non teñen capacidade de regular o caudal do río, xa que dispoñen só de pequenos azudes e carecen de encoros de retención", en tanto "son aproveitamentos 'a pé de río', é dicir, só turbinan a auga que circula nese momento, sen almacenala nin liberala", indicó la Xunta.