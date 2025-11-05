Mi cuenta

Betanzos

Betanzos culpa a las minicentrales del Mandeo y del Mendo de los desbordamientos

Fran Moar
Fran Moar
05/11/2025 20:21
Una de las zonas más afectadas por los desbordamientos durante la tarde de ayer fue la portuaria
CEDIDA

El Ayuntamiento de Betanzos culpa a la apertura, sin previo aviso, de las compuertas de las minicentrales ubicadas en los ríos Mandeo y Mendo de los desbordamientos de ambos cauces que se produjeron durante la tarde de ayer. Según fuentes municipales, las riadas tuvieron mayor afección en el puerto, el Pasatiempo y la Ribera.

“Desde primeras horas los servicios municipales estuvieron presentes, y aunque coincidieron intensas lluvias y viento, lo cierto es que no se percibía riesgo de desbordamiento porque el nivel de las mareas fue similar al de días pasados”, indican fuentes municipales, que insisten en que la riada tuvo que originarse al coincidir los fenómenos meteorológicos con la apertura de las compuertas.

Ante esta situación, la alcaldesa, María Barral, tiene previsto dirigirse a Augas de Galicia para recabar información y comprobar si se confirman sus sospechas al respecto de las minicentrales.

“Si es así, exigiremos una nueva reunión de coordinación porque lo que no podemos entender es que tengamos que seguir padeciendo estas situaciones y que nadie, con competencias en la materia, adopte medidas. Corresponde a Augas de Galicia actuar en la zona”, apostilla la regidora brigantina.

