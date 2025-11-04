Una antigua embarcación será el nuevo ‘fantasma’ de las calles de Betanzos

En la recuperación se utilizaron un equipo de buceo y varios vehículos Cedida

Un informe elaborado por la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas y la Fundación Juana de Vega identificó casi cuarenta de embarcaciones abandonadas en la ría de Betanzos. Más de la mitad suponen una amenaza para el ecosistema por riesgo de contaminación y otras, las de madera, se han convertido en “refuxios” para distintas especies, por lo que la idea es mantenerlas en sus emplazamientos, concentrados entre la desembocadura de Mandeo y Mandeo y el arenal de O Pedrido.

BARCO FANTASMA RIA BETANZOS Cedida

Una de ellas, de acuerdo con lo expuesto en el Eje 1 (Transición Verde) del Plan de Sostenibilidad Turística As Mariñas Coruñesas y en aras de incentivar la economía circular, cambiará de uso y, si se cumplen las condiciones de reutilización y seguridad, se convertirá en elemento de ocio infantil, en un espacio donde los niños podrán acercarse, de alguna manera, a la ría de Betanzos.

La retirada de los restos de esta embarcación y su traslado a la ciudad –en concreto a las instalaciones municipales de Bellavista, donde dispone de varios almacenes– se realizó esta semana y ahora se avanzará en la tramitación de los residuos por empresas autorizados y en la inspección de todos los elementos de la nave para confirmar o rechazar la viabilidad de su recuperación y, más adelante, su instalación en el centro de Betanzos.

Motivación

La alcaldesa de la ciudad, María Barral, explicó que en caso de ser viable esta recuperación, se impulsará, con otras administraciones, la restauración de la embarcación “reconvirtiéndola en un ‘barco fantasma’ como juego infantil con información para sensibilizar de una manera lúdica a la sociedad y a los más jóvenes” sobre las consecuencias del abandono de estas embarcaciones en la ría de Betanzos.

En este sentido, los responsables municipales consideran “de suma importancia para concienciar sobre la riqueza de nuestro entorno natural y el daño que produce en el mismo el hecho de abandonar este tipo de embarcaciones, en especial, en la ría y en el Mandeo, con elementos contaminantes como motores, aceites…”, añadió Barral.

La nave se depositó en los almacenes municipales en Bellavista Cedida

La idea, según indicó la mandataria, es conseguir una “colaboración entre administraciones” para costear la restauración de la nave y, si técnicamente es viable, su instalación en un área cercana al Mandeo para darle “esa nueva función de barco fantasma” como elemento lúdico y didáctico para conocer la historia y la realidad vital de la ría de Betanzos, estrechamente vinculada a la economía y la evolución social de As Mariñas.

La embarcación, de 6,5 metros de eslora y dos de manga, se halló semihundida en las marismas, cerca del viaducto de la AP-9 entre Bergondo y Paderne.

En su retirada se utilizaron un equipo de buceo, globos de elevación, una embarcación de remolque y un camión con grúa y se siguieron todas las medidas precisas para evitar afecciones al ecosistema marino y no remover los lodos, detallaron desde el Ayuntamiento Betanzos. Desde la Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas, su presidente, José Antonio Santiso, volvió a hacer hincapié en la importancia de la actuación para poner en valor el litoral, y en concreto la ría brigantina, uno de los componentes clave para “o ecoturismo e o desenvolvemento económico do territorio”, que abarca diecisiete municipios de las comarcas de A Coruña, Terra de Melide y Betanzos.

Santiso confía en que esta actuación piloto “serva de exemplo” para conferir “unha segunda vida a un refugallo” y pueda marcar el camino para otras acciones de As Mariñas.

“Es necesario mejorar el estado medioambiental de espacios degradados en la ría, abordar la problemática del abandono de residuos, incluidos los antiguos barcos, en este espacio natural protegido, así como sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática, para mejorar el estado natural de un espacio que debe ser en el futuro un recurso “estrella” del ecoturismo náutico en el territorio”, indican desde el ente, que destaca la dimensión de una iniciativa financiada con fondos Next Generation.