El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

Betanzos cierra todos sus parques por la alerta meteorológica

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
04/11/2025 10:17
El parque Pablo Iglesias, en una imagen de archivo
Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Betanzos acaba de anunciar el cierre de parques y jardines debido a las condiciones meteorológicas y la activación de la alerta en toda la costa de A Coruña. 

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indica que el fenómeno afectará progresivamente a todo el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra.  

Así, se esperan intensas rachas de viento, que podrán alcanzar fuerza 8, y mar combinada con olas de hasta seis metros de altura, lo que se corresponde con un aviso de nivel naranja, por lo que se acordó este cierre para evitar cualquier riesgo, "garantir as condicións de seguridade e previr posibles incidencias", comunican desde Betanzos.

