El Camino Inglés vive su momento y Betanzos lo aprecia como nunca

Peregrinos y turistas en el atrio de Santa María do Azougue PATRICIA G. FRAGA

Más de 28.750 compostelas entregadas a día 19 de octubre de 2025. Casi 700 más que en todo 2024. Los números del Camino Inglés son incontestables y confirman su consolidación como el itinerario de “maior crecemento e mellor valoración”, como apunta la asociación que integran los dieciséis municipios que atraviesa, desde A Coruña y desde Ferrol. Además, las últimas estadísticas constatan un creciente interés internacional por esta alternativa y la capacidad del Camino Inglés para atraer visitantes en mercados exteriores, y no solo en las Islas Británicas.

Betanzos corrobora la tendencia a través de las cifras de la oficina de turismo pero también con la constante actividad de los albergues, tanto en el de la Xunta, inaugurado en 2013 entre las calles Pescadería y Os Ferreiros, como en los de iniciativa empresarial, y el incremento de los alojamientos turísticos, especialmente en el casco histórico y en el entorno de la García Irmáns.

En cuanto al perfil de los caminantes, destaca el alza de los que deciden vivir la experiencia solos y que ellas son más de la mitad, “consolidando a imaxe do Camiño Inglés como unha ruta segura e acolledora, especialmente para viaxeiras soas ou en pequenos grupos”, señala Asociación de Concellos do Camiño Inglés.

Iniciativas

El Ayuntamiento de Betanzos continúa desarrollando su calendario de actividades destinadas a dar a conocer sus atractivos, historia y cultura, y tras adentrarse en el Pazo de Illobre, el próximo sábado 8 será el turno de la visita monográfica al Museo das Mariñas, que saldrá de la Oficina de Turismo el Edificio Archivo (Liceo) a las 11.00.

La inscripción es obligatoria y los interesados en asistir deben anotarse en la misma oficina, en el número 1 de la plaza de Galicia, en turismo@betanzos.gal o en el 981 776 666.

El día 22 se realizará ‘Betanzos en Feminino’, que también saldrá a las 11.00 desde la Oficina de Turismo del Liceo. Este jueves 6, además de los días 13 y 14, en horario de 10.00 a 12.00, también habrá visitas guiadas a la exposición ‘Castelao. Grafista’, que organiza Afundación, de la Obra Social Abanca, en la Sala Jesús Núñez.

La muestra estará abierta hasta el 15, de martes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 y de 19.00 a 22.00, y los sábados de 11.30 a 14.00 y de 19.00 a 22.00.

