El Ideal Gallego

La Junta Local de la AECC celebra su cuestación anual coincidiendo con la Feira de Santos

Lucía Tenreiro
30/10/2025 17:39
La directiva y voluntarias de la AECC de Betanzos, con la alcaldesa, María Barral, y la edil Ángeles Veiga, hace unos días, delante de la casa consistorial, iluminada de rosa para conmemorar el Día del Cáncer de Mama
La AECC de Betanzos, con la alcaldesa, María Barral, y la edil Ángeles Veiga, hace unos días, delante de la casa consistorial, iluminada de rosa para conmemorar el Día del Cáncer de Mama
La AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) de Betanzos celebra este sábado, como cada 1 de noviembre, su cuestación anual, coincidiendo con la Feira de Santos. 

Así, como sucede desde hace más de cuarenta años, decenas de voluntarios saldrán a la calle con la intención de recoger todas las aportaciones que los ciudadanos que acudan a esta importante cita comercial deseen realizar, con mesas de colecta emplazadas en A Porta da Vila, el Cantón de San Roque, Paseo da Galera, Edificio Archivo (Liceo) y Nosa Señora do Camiño (Os Remedios).

