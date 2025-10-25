Betanzos renueva la pasarela peatonal de madera de As Cascas al Pasatiempo y acondiciona la de A Ribeira

Uno de los puentes renovados en Betanzos

Betanzos ha concluido los trabajos de renovación de la pasarela de madera que une As Cascas con el Pasatiempo al tiempo que también acondicionó el puente sobre el Mandeo en A Ribeira. En esta última, explican desde el Ayuntamiento se ejecutó durante los últimos días la renovación de varias traviesas de madera, arreglos en los arcos del puente y se pintó con barniz antideslizante. Estos trabajos se completarán en las próximas semanas con la colocación de una malla antideslizante.

En cuanto al de As Cascas, los trabajos consistieron en la renovación de la pasarela con una serie de actuaciones encaminadas a subsanar las afectaciones y problemas que conllevaron el deterioro de elementos y así evitar riesgos de fallos estructurales de cara al futuro.

Se sustituyeron las piezas afectadas por otras de madera tratada tanto en barandillas vigas, rastreles, como en el entablado de tarima. Además de colocar una lámina bituminosa como barrera impermeable en la unión entre entablado del suelo y los rastreles que la soportan.

También se mejoró la protección de las vigas con cabezales o remates de aluminio para evitar su deterioro, un tratamiento fungicidas preventivos, específicamente para la madera y el sello de fisuras y pequeñas grietas con resinas o masillas para exteriores en piezas que eran reparables sin necesidad de que fuesen sustituidas. La actuación incluyó también un limpiado profundo de la madera y un sellado terminación.

La alcaldesa, María Barral, explicó que se trata de una pasarela muy utilizada pero que por su ubicación sufrió daños en distintos elementos por la acción de la humedad acumulada.

Esa situación provocó la aparición de una pudrición fúngica activa en la madera, con afectaciones que potenciaban las probabilidades de fallos estructurales. De ahí que se decidiera actuar sobre ella con actuaciones de restauración y brindar un uso seguro, aportándole a la misma mayor sostenible y durabilidad.

Todos estos trabajos se enmarcan en las actuaciones de mantenimiento de espacios y equipamientos, centrados en las últimas semanas en podas, desbroces, la mejora de aceras y de seguridad, con eliminación de barreras arquitectónicas, y el acondicionamiento de zonas infantiles.