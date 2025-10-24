MercaNaVila causa furor en Betanzos: sus cifras, en el ‘Top 3’ con Boiro y Noia

MercaNaVila etá siendo un éxito en Betanzos, como muestra la imagen, tomada en Lencería Alicia Javier Alborés

El éxito de MercaNaVila, la iniciativa de la Diputación de A Coruña “para apoiar o comercio nos concellos de menos de 20.000 habitantes” es más que evidente en Betanzos. La ciudad, además de escenario del spot de la campaña, es uno de los municipios con más adhesiones de establecimientos hasta el momento y, con Boiro y Noia, completa el ‘Top 3’ de este 2025.

Desde su inicio, el lunes 20 de octubre, han sido más de 30.000 las descargas de bonos realizadas, la mitad de las disponibles, que en esta edición se establecieron en 60.000.

Es decir, que la ciudadanía ha respondido con entusiasmo y de manera masiva a este MercaNaVila. En apenas tres días, 31.113 consumidores descargaron en sus dispositivos móviles los cupones descuento de 100 euros, válidos para realizar compras en cualquiera de los casi mil establecimientos adheridos repartidos por los municipios coruñeses de menor tamaño, entre los que destaca Betanzos.

También el ritmo de consumo está siendo imparable y, en las primeras 72 horas se han utilizado 1,21 millones de euros, del total de 6 millones presupuestados para esta iniciativa por la Diputación de A Coruña.

El presidente de la entidad, Valentín González Formoso, destacó, a colación de las cifras conocidas, que estos números “confirman el éxito de una iniciativa pionera que combina innovación, proximidad y compromiso con el territorio”, además de señalar que MercaNaVila “se está consolidando como una herramienta eficaz para apoyar al comercio”, un sector esencial en la economía y uno de los más castigados en los últimos años, con casi dos millares de cierres desde 2017, y alentar el consumo en las ciudades de menor tamaño, villas y aldeas, “que son el corazón económico y social de la provincia” de A Coruña.

MercaNaVila cuenta con un presupuesto total de 6 millones de euros, destinados a impulsar las ventas y estimular el consumo en los núcleos rurales y urbanos de menor tamaño, contribuyendo así a estabilizar población y empleo en el territorio.

Cualquiera puede descargar los bonos descuento, con independencia de su municipio de residencia, aunque las compras han de realizarse en aquellos de menos de 20.000 habitantes de los 93 de A Coruña.

MercaNaVila, en la tienda Chocolat, en Betanzos Javier Alborés

“No es necesario vivir en un municipio pequeño, pero sí comprar”, apuntan desde la institución que encabeza Valentín González Formoso. Porque con MercaNaVila se intenta conseguir que no solo los residentes en municipios como Betanzos se acerquen a comprar a sus negocios, sino que también lo hagan los que viven en los ayuntamientos de su entorno o habitantes de ciudades como A Coruña.

Los cupones pueden obtenerse a través de la web oficial de la iniciativa (mercanavila.gal).

En la extensa campaña emprendida por la institución para dar a conocer la iniciativa se utiliza la imagen de varias casas de Betanzos.

En concreto, además de un colorido inmueble de O Valdoncel, una construcción de 1877 y otra de 1902. La situada en el número 17 de O Castro, la antigua Ferretería Raimundo Núñez (A Cabeza do Cabalo), y en el 6 de la calle Travesa, esquina con O Pastel, la actual cerería Rocigarcía, ambas en el corazón del casco histórico de la ciudad, otrora centro comercial de la comarca y una de las ciudades con más actividad vinculada a este sector de toda Galicia.