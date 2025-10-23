Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Café de Segundo, Mejor Tortilla Popular de Betanzos 2025

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
23/10/2025 15:27
Barral y Veiga entregaron el premio popular a los responsables de Café de Segundo
Barral y Veiga entregaron el premio popular a los responsables de Café de Segundo
Cedida

Burger City Café Segundo se ha impuesto en las votaciones de los clientes de la Semana da Tortilla de Betanzos. La tortilla de este establecimiento, distinguido en 2024 con el premio a la mejor tortilla por el jurado profesional, fue la más votada entre los 14 locales participantes en el certamen. 

En segunda posición se clasificó La Travesía Vinos, a la que siguió O Noso Recuncho

La alcaldesa, María Barral, y la edil de Comercio y Hostelería, Ángeles Veiga, entregaron el premio a la Mejor Tortilla Popular 2025 a los representantes de Burger City Café Segundo, Sheyla Rossana Delgado e Iván Quintáns Lodeiro

Con este acto se cierra el capítulo de la Semana de la Tortilla de Betanzos, que en esta edición tuvo como ganador a Adega Lastras.

Ahora, el municipio prepara ya su próximo evento de promoción gastronómica con la Semana del Pincho de Betanzos que se celebrará entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre

Te puede interesar

Clientes en la zona de José Sellier y Cormelana, que podrían pasar a ser zona ZAS si se cumple el deseo vecinal

Algunas terrazas de A Coruña ven peligrar su futuro con la nueva normativa: "Hay millones en inversiones en juego"
Guillermo Parga
Un taxi circula por el centro de A Coruña

Los taxistas de A Coruña decidirán este mes si convocan un paro frente a la irrupción de los VTC
Lara Fernández
Gaspar, en su carroza de la anterior cabalgata

Las carrozas de la cabalgata de Reyes de A Coruña estarán inspiradas en el eclipse solar y la astronomía
Lara Fernández
Audiencia Provincial de A Coruña

Nueve años de cárcel por violar a una mujer en las inmediaciones de una discoteca de A Coruña
Lara Fernández