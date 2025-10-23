Café de Segundo, Mejor Tortilla Popular de Betanzos 2025

Barral y Veiga entregaron el premio popular a los responsables de Café de Segundo Cedida

Burger City Café Segundo se ha impuesto en las votaciones de los clientes de la Semana da Tortilla de Betanzos. La tortilla de este establecimiento, distinguido en 2024 con el premio a la mejor tortilla por el jurado profesional, fue la más votada entre los 14 locales participantes en el certamen.

En segunda posición se clasificó La Travesía Vinos, a la que siguió O Noso Recuncho.

La alcaldesa, María Barral, y la edil de Comercio y Hostelería, Ángeles Veiga, entregaron el premio a la Mejor Tortilla Popular 2025 a los representantes de Burger City Café Segundo, Sheyla Rossana Delgado e Iván Quintáns Lodeiro.

Con este acto se cierra el capítulo de la Semana de la Tortilla de Betanzos, que en esta edición tuvo como ganador a Adega Lastras.

Ahora, el municipio prepara ya su próximo evento de promoción gastronómica con la Semana del Pincho de Betanzos que se celebrará entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre