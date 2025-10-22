María Barral considera que los Presupuestos de la Xunta “vuelven a castigar” Betanzos y “olvidan” inversiones clave

La alcaldesa de Betanzos, María Barral Varela Archivo El Ideal Gallego

“Vuelven a ser malos para Betanzos, que sigue sufriendo una marginación por parte de la Xunta al olvidar inversiones clave en infraestructuras y servicios”, sostuvo María Barral.

La alcaldesa manifestó que, a la espera de que en alguna de las partidas generales, que no son nominativas, pueda haber alguna inversión específica para la ciudad, los Orzamentos de 2026 olvidan Betanzos.

En este sentido, manifestó que la capital brigantina “recibe lo que está obligada a recibir para gastos generales como el resto de municipios gallegos, pero sigue sin percibir lo que le corresponde para equipamientos y proyectos que se llevan reclamando desde hace años”, comentó la mandataria, quien recordó que esto “viene siendo habitual que ocurra”, que “durante todo el año al PP local se le llena la boca una y otra vez de alabar el papel de la Xunta y su inversión” en el ayuntamiento, pero “cuando llegan los presupuestos, lo que se refleja es que todo es una cortina de humo. No hay nada para Betanzos”.

Los responsables municipales consideran que, como ayuntamiento y como cabecera comarcal, Betanzos “sigue siendo castigado por el Gobierno autonómico que olvida infraestructuras y equipamientos que sí prevé para otros concellos” y, en este sentido, anuncian que presentarán enmiendas “para reclamar lo que los vecinos y vecinas consideramos justo y que luego, cada año, rechaza la portavoz del PP de Betanzos en el Parlamento de Galicia”.

En concreto, pedirá una modificación del presupuesto para que se recojan y tengan en cuenta, entre otras cuestiones, necesidades trasladadas en muchas ocasiones “que siguen sin ser atendidas, para centros educativos, como los institutos As Mariñas y Francisco Aguiar, donde es necesaria una mejora integral que recoja el cambio de ventanales, pintado exterior y renovación de la zona conocida como ‘porquerizas’, entre otras”, dijo la alcaldesa de Betanzos.

Según indicó, tampoco aparece inversión para la seguridad en la carretera entre As Cascas e Infesta y siguen sin incorporarse inversiones en el sistema de tratamiento de agua y red de saneamiento, del que “tampoco tenemos noticias después de años de espera”, matizó Barral.

La inversión en viviendas del casco histórico “también parece frenarse” y tampoco se contemplan los equipamientos deportivos solicitados a la Secretaria Xeral para o Deporte, como el pabellón, la pista de skate o mejoras en la piscina.

