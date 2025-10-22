Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

María Barral considera que los Presupuestos de la Xunta “vuelven a castigar” Betanzos y “olvidan” inversiones clave

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
22/10/2025 21:09
Maru00eda Barral @Patricia G. Fraga
La alcaldesa de Betanzos, María Barral Varela 
Archivo El Ideal Gallego

“Vuelven a ser malos para Betanzos, que sigue sufriendo una marginación por parte de la Xunta al olvidar inversiones clave en infraestructuras y servicios”, sostuvo María Barral. 

La alcaldesa manifestó que, a la espera de que en alguna de las partidas generales, que no son nominativas, pueda haber alguna inversión específica para la ciudad, los Orzamentos de 2026 olvidan Betanzos. 

En este sentido, manifestó que la capital brigantina “recibe lo que está obligada a recibir para gastos generales como el resto de municipios gallegos, pero sigue sin percibir lo que le corresponde para equipamientos y proyectos que se llevan reclamando desde hace años”, comentó la mandataria, quien recordó que esto “viene siendo habitual que ocurra”, que “durante todo el año al PP local se le llena la boca una y otra vez de alabar el papel de la Xunta y su inversión” en el ayuntamiento, pero “cuando llegan los presupuestos, lo que se refleja es que todo es una cortina de humo. No hay nada para Betanzos”. 

Los responsables municipales consideran que, como ayuntamiento y como cabecera comarcal, Betanzos “sigue siendo castigado por el Gobierno autonómico que olvida infraestructuras y equipamientos que sí prevé para otros concellos” y, en este sentido, anuncian que presentarán enmiendas “para reclamar lo que los vecinos y vecinas consideramos justo y que luego, cada año, rechaza la portavoz del PP de Betanzos en el Parlamento de Galicia”

En concreto, pedirá una modificación del presupuesto para que se recojan y tengan en cuenta, entre otras cuestiones, necesidades trasladadas en muchas ocasiones “que siguen sin ser atendidas, para centros educativos, como los institutos As Mariñas y Francisco Aguiar, donde es necesaria una mejora integral que recoja el cambio de ventanales, pintado exterior y renovación de la zona conocida como ‘porquerizas’, entre otras”, dijo la alcaldesa de Betanzos. 

Según indicó, tampoco aparece inversión para la seguridad en la carretera entre As Cascas e Infesta y siguen sin incorporarse inversiones en el sistema de tratamiento de agua y red de saneamiento, del que “tampoco tenemos noticias después de años de espera”, matizó Barral. 

La inversión en viviendas del casco histórico “también parece frenarse” y tampoco se contemplan los equipamientos deportivos solicitados a la Secretaria Xeral para o Deporte, como el pabellón, la pista de skate o mejoras en la piscina.

La Xunta destina medio millón de euros a la Vía Ártabra

Los alcaldes de Sada y Abegondo muestran su satisfacción por las inversiones previstas por la Xunta para 2026

Más información
La Xunta también destina una importante inversión al polígono empresarial de Morás

Diecinueve proyectos en la comarca se llevarán otros tantos millones de euros para su ejecución

Más información

Te puede interesar

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, este mércores, durante a súa intervención no Parlamento de Galicia

Sanidade defende os “bos” datos de espera fronte á imaxe da oposición
EFE
Una persona sujeta un cartel a favor de la prevención contra el cáncer el 8 de octubre en Sevilla

Nace el primer sistema que centraliza datos clave del cáncer en el país y por comunidades
EFE
Punto de recarga de Zunder en Outeiro de Rei

Zunder destaca que su proyecto incluye 20 puntos de carga rápida en el puerto de A Coruña
Iván Aguiar
Estado de las infraestructuras hídricas del municipio valenciano de Torrent

La Delegación del Gobierno pide esperar a las pruebas para ver si el cadáver hallado es víctima de la DANA
EFE