La Policía Local de Betanzos atenderá desde mañana en el Edificio Archivo (Liceo)

Exterior de la hasta hora sede de la Policía Local de Betanzo, en la Rúa do Castro Archivo El Ideal Gallego

La Policía Local de Betanzos traslada sus oficinas desde mañana, miércoles día 22 de octubre, al Edificio Archivo (Liceo).

El cuerpo municipal ocupará los espacios que hasta ahora albergaban los servicios de Urbanismo, que se mantendrán en este inmueble pero en el área más próxima a La Alameda, con el Departamento de Obras. El resto de servicios de atención a los vecinos se mantienen en su misma ubicación del Archivo-Liceo.

Los oficinas de la Policía Local tendrán un horario de atención al público de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas, con un servicio permanente de 24 horas telefónico para información, atestados y objetos perdidos en el 981 770 694, y para emergencias en el 981 770 602.

Para la adaptación de las nuevas dependencias, el Ayuntamiento de Betanzos realizó tareas de adaptación que incluyeron la construcción de vestuarios, oficinas de atención, despachos y armero, que serán el paso intermedio como sede policial que, como anunció en su día el municipio, se acabará trasladando a la antigua Casa Sindical de A Ponte Nova.

Con el traslado de la Policía Local se liberan sus antiguas instalaciones del casco histórico que albergarán un centro museístico por una parte y el centro de información turística por otra.

El proyecto completa la rehabilitación del inmueble con la idea de crear ese Centro de Información Turística (CIT) con la potenciación del conocimiento de la ciudad con una zona documental museística permanente sobre el antiguo Reino de Galicia.

La Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Betanzos firmaron un protocolo de intenciones para organizar esta exposición, que tiene como objetivo contribuir a la difusión de la historia e identidad de Galicia a través de una instalación museográfica estable.

El acuerdo establece el compromiso del Ayuntamiento de Betanzos en redactar y ejecutar el proyecto de rehabilitación del edificio adaptándolo a las necesidades técnicas y espacios que requiere una instalación expositiva permanente, garantizando así una serie de espacios diáfanos y accesibles.

Además, también se habilitará un espacio para los servicios turísticos, trasladando la estas instalaciones a oficina municipal de Turismo, situada ahora en el Liceo.