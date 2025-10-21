Investigar, leer y caminar: así son los Paseos Librescos de Betanzos, distinguidos con un María Moliner

Los Paseos Librescos se iniciaron en octubre de 2024 Archivo El Ideal Gallego

Hace un año, coincidiendo con el Día de las Bibliotecas 2024 y con la intención de dar a conocer a la ciudadanía “a orixe da nosa biblioteca”, BAM Betanzos organizó una muestra documental que, unida a un recorrido por las distintas ubicaciones que tuvieron las instalaciones en el centro de la ciudad, sirvió para acercar su historia a los visitantes y a los vecinos de As Mariñas.

Así nacieron los ‘Paseos Librescos’ de Betanzos, una novesoda iniciativa que acaba de ser distinguida por el Ministerio de Cultura con uno de los Premios María Moliner.

Desde entonces, se organizaron otros siete itinerarios y distintas temáticas y con la misma respuesta ciudadana, superando siempre los 20 asistentes: la ciudad y el cine, Anuario Brigantino, 'Betanzos na II República', ‘Amor, Desamor e Paixón nas Rúas de Betanzos’, la ciudad y sus archivos; artes y artistas de Betanzos, con visita a alguno de los talleres y estudios aún con actividad, y otro sobre Francisco Javier Martínez Santiso, incansable investigador de As Mariñas. La iniciativa “combina o achegamento aos libros ca posta en valor do patrimonio”, explica Ángel Arcay, director de BAM Betanzos.

Cada paseo incluía una muestra bibliográfica “que se lles comentaba con detemento aos participantes”, muchas veces ampliada con documentos del archivo y piezas del Museo das Mariñas. Una vez en la calle, se revisaban “outras moitas historias que permanecían agochadas nos libros e que grazas a estes paseos a veciñanza podía descubrir”, añadió Arcay.

Ahora, tras el éxito de asistencia y el reconocimiento estatal, tratan de identificar nuevos itinerarios y, para empezar, apuestan por los cuatro que quedaron pendientes de este año: 'Liceo Recreativo', 'O Franquismo en Betanzos' y 'Festas en Betanzos'.

