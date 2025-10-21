Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Investigar, leer y caminar: así son los Paseos Librescos de Betanzos, distinguidos con un María Moliner

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
21/10/2025 16:36
Los Paseos Librescos se iniciaron en octubre de 2024
Los Paseos Librescos se iniciaron en octubre de 2024
Archivo El Ideal Gallego

Hace un año, coincidiendo con el Día de las Bibliotecas 2024 y con la intención de dar a conocer a la ciudadanía “a orixe da nosa biblioteca”, BAM Betanzos organizó una muestra documental que, unida a un recorrido por las distintas ubicaciones que tuvieron las instalaciones en el centro de la ciudad, sirvió para acercar su historia a los visitantes y a los vecinos de As Mariñas. 

Así nacieron los ‘Paseos Librescos’ de Betanzos, una novesoda iniciativa que acaba de ser distinguida por el Ministerio de Cultura con uno de los Premios María Moliner

Desde entonces, se organizaron otros siete itinerarios y distintas temáticas y con la misma respuesta ciudadana, superando siempre los 20 asistentes: la ciudad y el cine, Anuario Brigantino, 'Betanzos na II República', ‘Amor, Desamor e Paixón nas Rúas de Betanzos’, la ciudad y sus archivos; artes y artistas de Betanzos, con visita a alguno de los talleres y estudios aún con actividad, y otro sobre Francisco Javier Martínez Santiso, incansable investigador de As Mariñas. La iniciativa “combina o achegamento aos libros ca posta en valor do patrimonio”, explica Ángel Arcay, director de BAM Betanzos. 

Cada paseo incluía una muestra bibliográfica “que se lles comentaba con detemento aos participantes”, muchas veces ampliada con documentos del archivo y piezas del Museo das Mariñas. Una vez en la calle, se revisaban “outras moitas historias que permanecían agochadas nos libros e que grazas a estes paseos a veciñanza podía descubrir”, añadió Arcay.

Ahora, tras el éxito de asistencia y el reconocimiento estatal, tratan de identificar nuevos itinerarios y, para empezar, apuestan por los cuatro que quedaron pendientes de este año: 'Liceo Recreativo', 'O Franquismo en Betanzos' y 'Festas en Betanzos'. 

Betanzos, a través de sus letras, sus escritores o sus bibliotecas: así serán los ‘Paseos Librescos’

Más información

¿Por qué el cine más antiguo de España está en Betanzos?

Más información

Te puede interesar

Mal tiempo en A Coruña

Alerta naranja por fuertes vientos en A Coruña
Noela Rey Méndez
Tinho durante su actuación en la Gala 5 de OT

La madre del coruñés Tinho inicia una campaña para hacerlo favorito en 'OT'
Andrea López Ramos
El ideal gallego

Así se reparte el dinero en A Coruña: De los 19.000 euros de Oleiros a los 13.000 de Curtis
Noela Rey Méndez
Primera reunión del Consello da Minería

La Xunta anuncia la convocatoria del nuevo concurso de derechos mineros para materias primas críticas
Redacción