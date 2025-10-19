Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Adega Lastras gana el concurso de la Tortilla de Betanzos

Pedro Miño se hizo con el prestigioso premio

Fran Moar
Fran Moar
19/10/2025 13:51
El ganador del concurso de la Tortilla de Betanzos 2025, de Adegas Lastras
El ganador del concurso de la Tortilla de Betanzos 2025, de Adega Lastras
Germán Barreiros

Pedro Miño de Adega Lastras es el ganador de la XV edición de la Tortilla de Betanzos. El segundo puesto es para Burger City Café de Segundo y el tercero para A Cova do Frade

A la finalísima también llegaron Restaurante Casanova y Mesón Avenida

Un momento de la cata del concurso de la tortilla de Betanzos
Un momento de la cata del concurso de la tortilla de Betanzos
Germán Barreiros

Miño logra vencer tras competir en cuatro ocasiones

Además de estos cinco, la edición de este año contó como participantes a El Arrozal, Cervexería Yocri, Café Bar Capricho, El Plaza, Bar Galicia, Bar Kutako, Vinoteca Versalles, O Noso Recuncho y La Travesía Vinos.

Los finalistas y el jurado del concurso de la tortilla de Betanzos
Los finalistas y el jurado del concurso de la tortilla de Betanzos
Germán Barreiros

Además, este sábado David Teijo Regueiro resultó ganador del premio a la “Mellor tortilla caseira” que se otorga durante la Semana de la Tortilla de Betanzos y a la que se presentaron doce participantes.  

El jurado, presidido por el campeón de España de Tortilla, Alberto García Ponte, y representantes de Acebe y la Reserva de la Biosfera y Lar de Unta eligió la tortilla presentada por David Teijo por delante de las de Inés Muller Guevara (el año pasado obtuvo el tercer premio), que quedó en segunda posición; y Xabier Pérez González (campeón en 2024) que quedó tercero. Los miembros del jurado destacaron el nivel de las tortillas presentadas este año y la dificultad a la hora de elegir las tres mejores.

Final del concurso de la tortilla de Betanzos
Final del concurso de la tortilla de Betanzos
Germán Barreiros
David Teijo, ganador del concurso de la tortilla casera de Betanzos

La mejor tortilla casera de Betanzos es la de David Teijo

Más información

El concurso fue seguido por numeroso público que llenó el salón azul del edificio Liceo y que disfrutó de una final muy igualada. El ganador, David Teijo Regueiro, recibió un trofeo conmemorativo y un lote de productos del patrocinador “Aceites Abril” y del Ayuntamiento; para el segundo y tercer premio también hubo lotes de productos del patrocinador y del Ayuntamiento.

Te puede interesar

Nave de Amazon en Knowsley (Liverpool)

Amancio Ortega impulsa desde Pontegadea la compra de naves y edificios en puntos clave
EFE
Participantes en la Carrera de la Mujer de Zaragoza

Las pacientes reivindican que el cáncer de mama "no es rosa, es un marrón"
EFE
Urgencias del Hospital de Lugo

Muere la joven que resultó herida por una vaca en el desfile de San Froilán
EP
Excavadoras trabajan en el centro de Gaza

Netanyahu ordena atacar "objetivos terroristas" en la Franja de Gaza
EFE