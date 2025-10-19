Adega Lastras gana el concurso de la Tortilla de Betanzos

El ganador del concurso de la Tortilla de Betanzos 2025, de Adega Lastras Germán Barreiros

Pedro Miño de Adega Lastras es el ganador de la XV edición de la Tortilla de Betanzos. El segundo puesto es para Burger City Café de Segundo y el tercero para A Cova do Frade.

A la finalísima también llegaron Restaurante Casanova y Mesón Avenida.

Un momento de la cata del concurso de la tortilla de Betanzos Germán Barreiros

Miño logra vencer tras competir en cuatro ocasiones.

Además de estos cinco, la edición de este año contó como participantes a El Arrozal, Cervexería Yocri, Café Bar Capricho, El Plaza, Bar Galicia, Bar Kutako, Vinoteca Versalles, O Noso Recuncho y La Travesía Vinos.

Los finalistas y el jurado del concurso de la tortilla de Betanzos Germán Barreiros

Además, este sábado David Teijo Regueiro resultó ganador del premio a la “Mellor tortilla caseira” que se otorga durante la Semana de la Tortilla de Betanzos y a la que se presentaron doce participantes.

El jurado, presidido por el campeón de España de Tortilla, Alberto García Ponte, y representantes de Acebe y la Reserva de la Biosfera y Lar de Unta eligió la tortilla presentada por David Teijo por delante de las de Inés Muller Guevara (el año pasado obtuvo el tercer premio), que quedó en segunda posición; y Xabier Pérez González (campeón en 2024) que quedó tercero. Los miembros del jurado destacaron el nivel de las tortillas presentadas este año y la dificultad a la hora de elegir las tres mejores.

Final del concurso de la tortilla de Betanzos Germán Barreiros

El concurso fue seguido por numeroso público que llenó el salón azul del edificio Liceo y que disfrutó de una final muy igualada. El ganador, David Teijo Regueiro, recibió un trofeo conmemorativo y un lote de productos del patrocinador “Aceites Abril” y del Ayuntamiento; para el segundo y tercer premio también hubo lotes de productos del patrocinador y del Ayuntamiento.