La mejor tortilla casera de Betanzos es la de David Teijo

David Teijo, ganador del concurso de la tortilla casera de Betanzos

David Teijo Regueiro resultó ganador este sábado del premio a la “Mellor tortilla caseira” que se otorga durante la Semana de la Tortilla de Betanzos y a la que se presentaron doce participantes.

El jurado, presidido por el campeón de España de Tortilla, Alberto García Ponte, y representantes de Acebe y la Reserva de la Biosfera y Lar de Unta eligió la tortilla presentada por David Teijo por delante de las de Inés Muller Guevara (el año pasado obtuvo el tercer premio), que quedó en segunda posición; y Xabier Pérez González (campeón en 2024) que quedó tercero. Los miembros del jurado destacaron el nivel de las tortillas presentadas este año y la dificultad a la hora de elegir las tres mejores.

El concurso fue seguido por numeroso público que llenó el salón azul del edificio Liceo y que disfrutó de una final muy igualada. El ganador, David Teijo Regueiro, recibió un trofeo conmemorativo y un lote de productos del patrocinador “Aceites Abril” y del Ayuntamiento; para el segundo y tercer premio también hubo lotes de productos del patrocinador y del Ayuntamiento.

Este domingo, el último día de la Semana de la Tortilla, tendrá lugar la final a las 12.00 horas retransmitida por los canales de comunicación del Concello (YouTube y redes sociales) en la que cinco locales hosteleros se jugarán el premio a la mejor tortilla de este año: A Cova do Frade, Burger City Café Segundo, Mesón Avenida, Restaurante Casanova y Adega Lastras.

El jurado profesional estará compuesto por el chef estrella Michelín Luis Veira; Antonio Amenedo, del Pazo de Santa Cruz de Mondoi; y Gerardo Quintela, del Bar Quintela de A Coruña.