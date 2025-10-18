La mejor tortilla casera de Betanzos es la de David Teijo
El jurado destacó la dificultad para elegir un ganador del premio ante la calidad de las candidaturas
David Teijo Regueiro resultó ganador este sábado del premio a la “Mellor tortilla caseira” que se otorga durante la Semana de la Tortilla de Betanzos y a la que se presentaron doce participantes.
El jurado, presidido por el campeón de España de Tortilla, Alberto García Ponte, y representantes de Acebe y la Reserva de la Biosfera y Lar de Unta eligió la tortilla presentada por David Teijo por delante de las de Inés Muller Guevara (el año pasado obtuvo el tercer premio), que quedó en segunda posición; y Xabier Pérez González (campeón en 2024) que quedó tercero. Los miembros del jurado destacaron el nivel de las tortillas presentadas este año y la dificultad a la hora de elegir las tres mejores.
El concurso fue seguido por numeroso público que llenó el salón azul del edificio Liceo y que disfrutó de una final muy igualada. El ganador, David Teijo Regueiro, recibió un trofeo conmemorativo y un lote de productos del patrocinador “Aceites Abril” y del Ayuntamiento; para el segundo y tercer premio también hubo lotes de productos del patrocinador y del Ayuntamiento.
Este domingo, el último día de la Semana de la Tortilla, tendrá lugar la final a las 12.00 horas retransmitida por los canales de comunicación del Concello (YouTube y redes sociales) en la que cinco locales hosteleros se jugarán el premio a la mejor tortilla de este año: A Cova do Frade, Burger City Café Segundo, Mesón Avenida, Restaurante Casanova y Adega Lastras.
El jurado profesional estará compuesto por el chef estrella Michelín Luis Veira; Antonio Amenedo, del Pazo de Santa Cruz de Mondoi; y Gerardo Quintela, del Bar Quintela de A Coruña.