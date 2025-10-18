Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

La mejor tortilla casera de Betanzos es la de David Teijo

El jurado destacó la dificultad para elegir un ganador del premio ante la calidad de las candidaturas

Redacción
18/10/2025 14:25
David Teijo, ganador del concurso de la tortilla casera de Betanzos
David Teijo, ganador del concurso de la tortilla casera de Betanzos

David Teijo Regueiro resultó ganador este sábado del premio a la “Mellor tortilla caseira” que se otorga durante la Semana de la Tortilla de Betanzos y a la que se presentaron doce participantes. 

El jurado, presidido por el campeón de España de Tortilla, Alberto García Ponte, y representantes de Acebe y la Reserva de la Biosfera y Lar de Unta eligió la tortilla presentada por David Teijo por delante de las de Inés Muller Guevara (el año pasado obtuvo el tercer premio), que quedó en segunda posición; y Xabier Pérez González (campeón en 2024) que quedó tercero. Los miembros del jurado destacaron el nivel de las tortillas presentadas este año y la dificultad a la hora de elegir las tres mejores.

El concurso fue seguido por numeroso público que llenó el salón azul del edificio Liceo y que disfrutó de una final muy igualada. El ganador, David Teijo Regueiro, recibió un trofeo conmemorativo y un lote de productos del patrocinador “Aceites Abril” y del Ayuntamiento; para el segundo y tercer premio también hubo lotes de productos del patrocinador y del Ayuntamiento.

El jurado cata las tortillas caseras del concurso de Betanzos
El jurado cata las tortillas caseras del concurso de Betanzos

Este domingo, el último día de la Semana de la Tortilla, tendrá lugar la final a las 12.00 horas retransmitida por los canales de comunicación del Concello (YouTube y redes sociales) en la que cinco locales hosteleros se jugarán el premio a la mejor tortilla de este año: A Cova do Frade, Burger City Café Segundo, Mesón Avenida, Restaurante Casanova y Adega Lastras.

El jurado del concurso de la tortilla 2025 de Betanzos cata los platos

Betanzos ya tiene a sus finalistas a la mejor tortilla

Más información

El jurado profesional estará compuesto por el chef estrella Michelín Luis Veira; Antonio Amenedo, del Pazo de Santa Cruz de Mondoi; y Gerardo Quintela, del Bar Quintela de A Coruña.

Te puede interesar

Maribel Longueira, a la izquierda, en un acto en 2009

Fallece la fotógrafa coruñesa Maribel Longueira
Noela Rey Méndez
Loreto y Carmen, alumnas del Montespiño que llegaron a la final del concurso Girls Go Circular

Las dos coruñesas que representaron a España en el concurso europeo Girls Go Circular vuelven con el tercer puesto del público
Noela Rey Méndez
Imagen de archivo de un bebé

Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Bilbao
EP
La Fábrica de Tabacos, sede de la Audiencia Provincial

Juzgan a una empleada por robar 160.000 euros de una peluquería de la avenida de Arteixo
Abel Peña