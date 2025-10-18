Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Betanzos ya tiene a sus finalistas a la mejor tortilla

A Cova do Frade, Burger City Café Segundo, Mesón Avenida, Restaurante Casanova y Adega Lastras se juegan el preciado título

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
18/10/2025 10:43
El jurado del concurso de la tortilla 2025 de Betanzos cata los platos
El jurado del concurso de la tortilla 2025 de Betanzos cata los platos

A Cova do Frade, Burger City Café Segundo, Mesón Avenida, Restaurante Casanova y Adega Lastras son los cinco establecimientos que aspiran este año a conseguir el sello de la Mejor Tortilla de Betanzos dentro de la semana que el municipio dedica a este producto gastronómico. 

Se trata de cinco de los catorce locales de hostelería que este año participan en el programa de exaltación de la tortilla, que cumple su quince edición. 

Además de estos cinco, la edición de este año cuenta con El Arrozal, Cervexería Yocri, Café Bar Capricho, El Plaza, Bar Galicia, Bar Kutako, Vinoteca Versalles, O Noso Recuncho y La Travesía Vinos. 

Un cliente toma tortilla en O Noso Recuncho

Lleno total en los primeros días de la Semana de la Tortilla

Más información
Cocineros en el Campeonato de Tortilla de Patatas 2025, en Alicante

Betanzos ya se lo cree: su tortilla salta a Netflix y sigue ‘reinando’ en España

Más información
Semana da Tortilla de Betanzos

Los 14 de la Tortilla de Betanzos

Más información

La final será este domingo, 19  de octubre, a las 12.00 horas y se retransmitirá en directo a través de los canales de comunicación del Concello. 

El jurado semanal que degustó las catorce tortillas destacó la igualdad que existió entre los participantes y la dificultad que cada año existe para elegir los cinco finalistas. 

Hasta este domingo se puede seguir degustando la tortilla en los locales participantes y así participar en los sorteos del certamen y en la votación para elegir a la mejor tortilla 'popular'.

Te puede interesar

El ideal gallego

La niebla obliga a desviar tres vuelos en Alvedro
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

Alerta amarilla en A Coruña por fuertes vientos
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

Cortes de tráfico en A Coruña por la carrera ENKI
Noela Rey Méndez
Bomberos del Consorcio Provincial en una intervención

Arden en Abegondo el cobertizo y un comedor anexos a un bar
EP