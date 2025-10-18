Betanzos ya tiene a sus finalistas a la mejor tortilla

El jurado del concurso de la tortilla 2025 de Betanzos cata los platos

A Cova do Frade, Burger City Café Segundo, Mesón Avenida, Restaurante Casanova y Adega Lastras son los cinco establecimientos que aspiran este año a conseguir el sello de la Mejor Tortilla de Betanzos dentro de la semana que el municipio dedica a este producto gastronómico.

Se trata de cinco de los catorce locales de hostelería que este año participan en el programa de exaltación de la tortilla, que cumple su quince edición.

Además de estos cinco, la edición de este año cuenta con El Arrozal, Cervexería Yocri, Café Bar Capricho, El Plaza, Bar Galicia, Bar Kutako, Vinoteca Versalles, O Noso Recuncho y La Travesía Vinos.

La final será este domingo, 19 de octubre, a las 12.00 horas y se retransmitirá en directo a través de los canales de comunicación del Concello.

El jurado semanal que degustó las catorce tortillas destacó la igualdad que existió entre los participantes y la dificultad que cada año existe para elegir los cinco finalistas.

Hasta este domingo se puede seguir degustando la tortilla en los locales participantes y así participar en los sorteos del certamen y en la votación para elegir a la mejor tortilla 'popular'.