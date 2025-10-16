"Estamos peor que en los 70": el mejorable servicio de autobús de Betanzos a A Coruña

Uno de los autobuses de Betanzos en la Estación de A Coruña Carlota Blanco

Betanzos trasladará a la Xunta de manera oficial, con claridad y mesura, la creciente indignación vecinal por la situación del servicio de autobuses a A Coruña. “Estamos peor que en los 70”, denuncia una usuaria que, aunque no los utiliza a diario, sí lo hace cuando lo necesita, sobre todo para acudir a citas médicas: “No me quiero imaginar cómo estarán los que tienen que usarlo sí o sí para ir a clase o a su empleo”, añade esta vecina que, hasta no hace muchos años, “cogía dos autobuses al día, uno de ida y otro de vuelta, y sin ninguna complicación ni sobresaltos, había uno cada media hora desde aquí y lo mismo desde la estación de A Coruña”, apunta desde la marquesina contigua al Cantón de Claudino Pita.

La alcaldesa, María Barral, siendo conocedora de este malestar, reiterará sus reivindicaciones a la Dirección Xeral de Mobilidade. “Ha habido muchas denuncias de usuarios, pero también del Ayuntamiento de Betanzos”, señaló la mandataria brigantina, quien insiste en que la situación empeora siempre después del verano: “En estos años, sobre todo al acabar la época estival y regresar a la normalidad, comenzar las clases, la universidad..., vuelven las quejas de los usuarios”, añade Barral.

“Porque es verdad que el servicio es mucho peor de lo que era hace unos años, antes de esta última concesión de la Xunta”. “Es verdad –continuó la alcaldesa– que sobre todo a primera hora de la mañana, los autobuses llegan a Betanzos casi llenos y es muy habitual que quede gente en la parada, sin poder subir a ellos para acudir al trabajo o a la universidad en A Coruña”.

Otra de las cuestiones para las que el Ayuntamiento de Betanzos exigió soluciones a la Dirección Xeral de Mobilidade en estos últimos tiempos y que, según adelantan, “reiteraremos una vez más”, es la nula información que se ofrece al usuario, pues la ciudadanía “no sabe a qué hora va a haber autobús ni si va a poder llegar a una cita médica que tiene aquí y que no está dispuesto a perder”, expuso Barral.

“Entonces –advierte– mucha gente, especialmente gente mayor que no se maneja en internet y que no es capaz de saber a ciencia cierta a qué hora va a haber autobús y si va a tener cabida en ese autobús, está teniendo que recurrir al taxi para venir a las citas médicas, y eso no puede ser en 2025”.

Según la alcaldesa socialista, hace tiempo que la Xunta “se comprometió a dar transparencia a esos horarios” y, “si no es operativo tener las mismas frecuencias que había antaño, que teníamos un autobús cada media hora, al menos saber con exactitud qué autobuses hay y en qué horario, eso es lo mínimo”, sostuvo María Barral.

En este sentido, el Gobierno de Betanzos coincide con los vecinos en la oportunidad de instalar “una pantalla luminosa de estas que se indican los minutos para que llegue el autobús” como las que se colocaron hace años en otras ciudades y que “aquí todavía no existe, ni siquiera en la parada principal, la de la plaza de los Irmáns García Naveira”.

Además de estos indicativos, más transparencia e información a los usuarios, Betanzos reivindicará un aumento de las frecuencias a primera hora de la mañana para dar servicio al municipio y a su comarca porque “si de verdad tratamos de afianzar población en la zona rural, es necesario mejorar su movilidad”, avanza también Barral.

“Betanzos es cabecera comarcal y no solo los que residen en la misma ciudad acuden a primera hora a coger ahí el autobús, sino que de todos los municipios del alrededor vienen estudiantes y trabajadores para ir hasta A Coruña y hasta Ferrol, pero el problema principal lo tenemos hacia A Coruña”.