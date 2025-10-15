Netflix rueda este jueves en Betanzos 'El crimen de Pazos'

Rodaje de Netflix el pasado lunes en Orto (Abegondo) CEDIDA

La nueva serie de televisión que Bambú Producciones prepara para Netflix, 'El crimen de Pazos', continúa su rodaje por los municipios de las comarcas de A Coruña y Betanzos y, tras su paso por Orto (Abegondo) el pasado lunes, este jueves volverá a Betanzos.

Durante las últimas semanas se les ha podido ver en varias calles e inmuebles emblemáticos de la ciudad, especialmente del casco histórico. Así, la serie mostrará imágenes de la casa consistorial, A Eira Vella, el Centro Internacional de Estampa Contemporánea (CIEC), el entorno de A Ponte Vella o A Cañota.

El Ayuntamiento de Betanzos avisó este miércoles de que mañana, jueves 16, la grabación provocará prohibiciones de aparcamiento y cortes de tráfico a lo largo del día. De 08.30 a 11.30 horas no se podrá estacionar en ninguno de los márgenes entre el pabellón municipal José María Valeiro Iglesias y el centro de salud, mientras que de 10.30 a 15.00 horas se restringirá en la calle Instituto Francisco Aguiar, en el entorno de El Pasatiempo.

Además, a partir de las 15.00 horas la parada de taxis de la plaza de Galicia se traslada a la plaza Irmáns García Naveira (O Campo). El Gobierno local pide disculpas por las posibles molestias que se ocasionarán, pero de momento se desconocen los días exactos de rodaje, condicionados por la meteorología. En todo caso, se notificarán a los vecinos por los canales de información habituales, tanto por las redes sociales como por el WhatsApp institucional del Ayuntamiento.