Cecilia Vázquez critica al Gobierno del PSOE por tener Betanzos “empufado” con una deuda de 6,7 millones

La portavoz del PP, segunda por la izquierda, con otros tres ediles del Grupo Popular Archivo El Ideal Gallego

La portavoz del Grupo Municipal del PP de Betanzos, Ceci Vázquez, empleó su intervención en el pleno extraordinario convocado para la aprobación de la Cuenta General de 2024 para escenificar una enmienda a la totalidad de la “nefasta gestión económica” del Gobierno socialista de María Barral, “que está hipotecando el futuro de Betanzos” debido a la carencia de presupuestos, a una deuda creciente que ya alcanza los6,7 millones de euros y a un descontrol del gasto que derivó en un resultado negativo de 685.000 euros al cierre de 2024.

Ceci Vázquez considera “irresponsable y negligente” que en un ejercicio como el de 2024, en el que el capítulo de ingresos del Concello de Betanzos creció notablemente, “la falta de rigor en el gasto corriente por parte del Gobierno socialista acabara en un resultado negativo de 685.542,61 euros”. “Junto con la falta de un presupuesto que permita planificar y establecer prioridades, este descontrol en el gasto es otra prueba más de la incapacidad de María Barral para liderar el gobierno de un ayuntamiento como Betanzos”, resalta.

La portavoz popular también incidió en el “creciente y alarmante endeudamiento del ayuntamiento”, que la documentación de la Cuenta General de 2024 cifra en 6,7 millones de euros.

“Las cifras no engañan y acaban de demostrar que el Gobierno socialista mentía cuando nos acusaba de inventarnos la deuda, que es incluso mayor de lo que nosotros advertíamos. La realidad es que el Gobierno de María Barral tiene al Concello empufado en 6,7 millones de euros, o lo que es lo mismo, en 503,96 euros por habitante, mientras que la inversión por habitante no llega ni a los 270 euros”, subraya Ceci Vázquez.

“La Cuenta General de 2024 es la prueba del fracaso económico del gobierno socialista de María Barral, que en este caso no puede culpar a la Xunta de Galicia ni a la oposición”, remarcó la portavoz popular antes de añadir que “Betanzos merece un gobierno riguroso, que planifique y que no falte a la verdad para tapar las miserias de su nefasta gestión”.