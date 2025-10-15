Castelao vuelve a Betanzos: su arte, en la ciudad tantas veces invocada en Buenos Aires

La presentación de la exposición 'Castelao Grafista' en Betanzos Carlota Blanco

Castelao vuelve a asomarse al Mandeo. No al que él conoció en Buenos Aires a través de la ‘colectividad’ del Centro Betanzos, del que era asiduo y administrador honorario, sino al verdadero río de Os Caneiros. Cerca del cauce, a tres o cuatro calles de A Ponte Vella que une ambas orillas, se expone ‘Castelao Grafista’,un recorrido por sus múltiples vertientes creativas en el que se muestra cómo sus obras visual y literaria se entrelazaron siempre con su pensamiento humanista y su compromiso social con Galicia.

La alcaldesa, María Barral, acompañada por responsables de Afundación y de Abanca –José Manuel Vilariño, coordinador institucional de Abanca; Begoña Caamaño Ferrio, directora de zona de Abanca; José Ignacio Olveira Timiraos, director oficina de Abanca en Betanzos; y Verónica Rego López, coordinadora de Relacións Institucionais de Afundación– inauguró este miércoles la exposición que con carácter itinerante, acerca a ciudades y municipios de toda la comunidad la obra del ilustre rianxeiro Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (Rianxo, 1886-Buenos Aires, 1950).

La exposición, que podrá visitarse en la Sala Jesús Núñez del Edificio Archivo (Liceo) hasta el 15 de noviembre, se enmarca en las celebraciones del Año Castelao 2025, dedicado a divulgar la enorme herencia cultural y artística de uno de los más destacados referentes de Galicia.

Versatilidad

Caricaturista, dibujante, ilustrador, columnista, escritor, pintor, escenógrafo, ensayista, historiador, etnógrafo, teórico y político, es una de las figuras más completas y comprometidas de la cultura gallega del siglo XX.

La exposición, que cuenta con piezas procedentes de las colecciones de arte de Abanca y Afundación, se compone de una selección rigurosa de obras en las que se refleja la evolución tanto del compromiso ético, social y político del artista rianxeiro, como de sus recursos plásticos y su querencia por la ilustración, explican desde la organización, que abundan en que estos dos intereses confluyeron en las colaboraciones que, a partir de 1924, empezó a publicar en distintos medios de Galicia.

En todas ellas, la ilustración y el texto reflejan la ácida crítica de un Castelao cada vez más comprometido que, combinando arte y denuncia, acabará articulando obras tan relevantes como ‘Cousas da Vida’ (1930) y los álbumes de guerra ‘Galicia Mártir’ (1937), ‘Atila en Galicia’ (1937) y Milicianos (1938). Hasta que en el año 1945, tras casi un decenio viviendo en el exilio, Castelao terminó el que sería considerado como su testamento artístico: ‘A Derradeira Leición do Mestre’. Un tributo a Alexandre Bóveda, asesinado en 1936.

Colecciones

En el Edificio Liceo de Betanzos (Plaza de Galicia) también se pueden ver retratos fotográficos, caricaturas y dibujos y portadas de revistas, ya que a las colecciones de Abanca y Afundación se unen obras de otras instituciones, galerías y colecciones particulares para, como un todo, acercar a la ciudadanía las creaciones de uno de los ideólogos del galleguismo, apostando por el conocimiento y disfrute de su incalculable legado: "Queremos que la ciudadanía conozca y valore la profundidad y la vigencia de su pensamiento, así como la riqueza de su obra artística", destacó la alcaldesa, María Barral.

En definitiva, ‘Castelao Grafista’ es una oportunidad única para redescubrir a uno de los nombres imprescindibles de la cultura gallega y universal, de la mano de Afundación.