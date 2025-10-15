Casi medio millar de alumnos utilizan el servicio municipal de comedor del Vales Villamarín

La alcaldesa, María Barral, visitó las instalaciones provisionales del comedor del Vales Villamarín Cedida

Casi medio millar de escolares utilizarán este curso el servicio municipal de comedor del CEIP Vales Villamarín.

En concreto, se atenderá a 485 alumnos, “unha cantidade que pode variar en función da época do ano pero cunhas oscilacións mínimas”, explicó la alcaldesa, María Barral.

La regidora visitó las instalaciones provisionales del comedor del centro educativo “para comprobar o funcionamento do servizo durante estes primeiros días de curso”, ya que las obras obligaron a adaptar como comedor un espacio que inicialmente no estaba previsto para este fin y que, “repartido en tres grandes espazos, permite aos alumnos e alumnas dispoñer do servizo ata que non concluan os traballos de mellora do colexio”, sostuvo María Barral.

En este momento, el servicio, incluyendo madrugadores y comida, supone un gasto próximo a los 400.000 euros, de los que la Xunta aporta 70.000 euros, "e o resto é financiado polo Concello (aproximadamente 200.000 euros) e os usuarios que utilizan o servizo".

Este año, la nueva ordenanza del servicio recoge para los usuarios fijos una bonificación del 30% para el alumnado perteneciente a familias de especial consideración (familias numerosas, monoparentales, familias con personas mayores, dependientes o discapacidad a cargo, familias acogedoras o en situación de especial vulnerabilidad económica y familias víctimas de violencia de género.

Además, también se establecen bonificaciones en relación a la renta per cápita "que van dende o 50% sobre a tarifa, ata o 75% ou incluso o 100%".

"E a maiores, teñen gratuidade os alumnos pertencentes a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social", añaden desde el Ayuntamiento de Betanzos.

La tarifa mensual por alumno responde al resultado del estudio de coste que se realizó para el procedimiento de licitación y contratación posterior.